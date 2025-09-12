《中秋連假出遊》嘉市推光織影舞 東石看海上煙火

「愛麗絲玫影」。（嘉市府提供模擬照）

10/4北香湖公園登場 主打「愛麗絲夢遊仙境」

〔記者丁偉杰、蔡宗勳／嘉義報導〕中秋連假將至，嘉義市城市IP「二○二五光織影舞」光影藝術展自十月四日起登場，今年以迪士尼經典童話「愛麗絲夢遊仙境」為主題，八大展區光影夢境裝置昨搶先亮相，映景「光月疊影」引人入勝；受丹娜絲颱風影響，「二○二五東石海之夏」延至十月四日起熱鬧舉行，六日晚間七點壓軸「海上煙火秀」，預計湧入遊客觀賞，為避免東石漁人碼頭交通壅塞，昨公布交通接駁與管制措施。

八大展區裝置 打造奇幻旅程

市府觀光新聞處昨公布光織影舞北香湖公園八大展區裝置亮點，包括「追光的起點」、「花園幻境」、「舞動潮光」、「瘋狂茶會」、「光月疊影」、「愛麗絲玫影」、「林間笑影」及「夢醒時分」等奇幻旅程展區。

「愛麗絲玫影」展區將打造九公尺高的愛麗絲主題立體裝置，後方延伸近六十朵直徑六十公分的紅玫瑰妝點樹林，如夢中繁花盛開，引領觀眾進入夢境之門。

「光月疊影」展區，打造四．五公尺高多層次轉動的月亮，透過五環結構層層交疊，融入北香湖湖面，營造出月亮倒映水中的意象，呈現外觀如滿月般溫潤，發光鏤空的結構展現出夢境的空靈感，形成一幅轉動月亮最耀眼的視覺饗宴。

東石海之夏 10/6煙火秀接駁車須預約

縣府文化觀光局表示，海之夏舉辦期間安排免費接駁車，十月四、五日兩天每卅分鐘一班往返高鐵嘉義站與活動會場東石漁人碼頭；六日煙火秀接駁車採預約制，須九月十五日早上十點到「東石海之夏」臉書粉絲專頁登記，名額有限，廿二日公布搭車名單。

此外，十月六日當天將進行三階交通管制，一階漁人碼頭中午十二點起視交通狀況實施管制，二階為下午兩點起針對先天宮周邊視狀況管制，三階為下午兩點視東石鬧區聯外道路交通流量進行必要管制。

