雲縣不普發現金 民進黨議員批雙標

2025/09/12 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕行政院會拍板普發放萬元現金，日前雲林縣議會提案要求縣府研議同樣普發一萬元。縣府表示，考量財源狀況，因此不發。對此民進黨縣議員蔡孟真表示，當初地方對中央喊話「阿莎力」，應同樣標準看待，就算小額也不無小補，不應雙標。

八月底雲林縣議會民進黨團提出，中央退稅補助四年總計五十．三八億元，縣府應回饋普發縣民每人現金一萬元，議長黃凱裁示請縣府研議辦理；縣府財政處表示，中央退稅補助都依照地方需求規劃社福、建設經費且議會通過後都執行完畢，考量自有財源，未考慮普發現金。

蔡孟真表示，如今財劃法修正通過後，明年雲林統籌分配稅款可得到超過兩百億，那就明年再發；議員張維崢表示，建議可將明年地方超徵稅收部分「還稅於民」，幾千元也好，不無小補。

張麗善表示，雲林地方稅收一年七十億以內，支應基本人事等費用都不夠，這幾年來縣府有增加房屋稅、地價稅收入，但中央超收稅金是所得稅、營業稅等「國稅」，不應混為一談。議員應計對財劃法修正，為地方發出不平之鳴，如此才是地方之福。

