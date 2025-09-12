拆公館圓環 前交通局長羅孝賢：提升安全的積極做法

2025/09/12 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市公館圓環及填平羅斯福路公車地下道週六動工，淡江大學運輸管理學系退休教授、台北市前交通局長羅孝賢表示，沒有絕對好的方案，但在提升安全的首要目標下，改成四叉正交槽化路口，以號誌取代自由交織方式，對汽機車與大型車數量龐大的車流條件是積極負責的做法。現今民意疑慮爭點為填平後對公車專用道運作績效的影響，但全市公車專用道目前也僅止於此路口是立體穿越，從路線的整體績效看，應可透過路口號誌續進優化改善。

填平地下道 運作績效透過號誌改善

羅孝賢說明，圓環的操作方式，是以自由交織取代號誌完成轉向，在低流量車流單純的情況是好的選擇，儘管國際上有針對高流量提出各種先進圓環設計，但前提都是要限制在環內變換車道，禁止交織行為，甚至要求以實體分隔方式（車道屏）取代標線，區分各流向，這在腹地逼窄、處處落柱的公館（橢）圓環，無異天方夜譚，若僅以標線區隔，恐無法限制車輛跨越，難以防制交織所致安全疑慮。

關於公車地下道存廢，他回憶，二○○六年一上任就面臨到羅斯福路公車專用道存廢問題，也曾為了公館圓環的高事故率，考慮填平地下道改為槽化正交路口，當時因其下的原水幹管無法移除，上方有基隆路高架橋橋底淨高不足而作罷。

羅孝賢指出，這次填平地下道的決議，也是多方考慮的結論，對公車專用道路口績效會有影響，但考慮若要保留，因下方為捷運隧道，蓋版與排樁施工期程長達兩年，穿衣改衣影響巨大，而且地下道牆體結構會少掉一至二車道空間，明顯影響路口運作效率。

