中油奪亞太暨台灣永續行動獎6大獎

台灣中油公司獲「2025亞太暨台灣永續行動獎」6項大獎，由副總經理羅博童（中）代表領獎。 （台灣中油提供）

2025/09/12 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕二○二五亞太永續博覽會昨在台北世貿一館舉行，會中頒發「二○二五亞太暨台灣永續行動獎」，台灣中油公司獲得二銀、四銅，共六座獎項，表揚其推動地熱探勘與發電、海洋生態保育、人權，以及性別平等與托育服務，打造優質就業環境，提升經濟成長，並主動發布永續報告書等成果。

「亞太暨台灣永續行動獎」由財團法人台灣永續能源研究基金會設立，表揚各界實踐聯合國十七項永續發展目標（SDGs）的成果及貢獻，中油今年獲六座獎項肯定，由中油副總經理羅博童代表受獎。

在氣候行動方面，中油從探勘到發電，一體化推動地熱開發，以「中油地熱，潔能轉型」專案，及「CPC Geothermal:Accelerating Taiwan’s Clean Energy Transition」專案，分別獲得台灣永續行動獎銀級及亞太永續行動獎銅級肯定。

保育海洋生態方面，中油以「港區即保育區」為核心理念，推動建立永安與深澳港區兩大珊瑚保種基地，同時在桃園煉油廠、石門供油中心進行陸域生態物種調查，展現能源產業與生態保育並行的永續治理典範，以「油心守綠，地海同行」專案獲得台灣永續行動獎銀級，並以「CPC’s Green Commitment:Land and Sea Alike」專案，獲亞太永續行動獎銅級的雙重肯定。

在優質就業及經濟成長方面，中油推動人權、性別平等與托育服務，主動與社會溝通，在職安、性別、人才與創新四大領域落實ESG精神，體現永續治理的企業典範，這些成果分別以「中守人權，油然安心」專案，及「CPC Safeguards Human Rights, Ensuring Peace of Mind」專案獲得台灣永續行動獎及亞太永續行動獎銅級肯定。

中油同時在今年亞太永續博覽會上，以「Energy Go!啟航能源與生態共融篇章」為主題，與民眾分享推動生態保育與能源轉型的作為與成果，展期至十三日。

