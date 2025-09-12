為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    尼泊爾暴動 台灣2團47人陸續返國

    1名民眾11日行經尼泊爾首都加德滿都的最高法院，法院大樓外還堆放著在稍早的示威抗議中被縱火燒掉的汽車殘骸。（法新社）

    2025/09/12 05:30

    〔記者蔡昀容、方瑋立／台北報導〕尼泊爾日前因關閉社群平台，引發「Z世代」大規模抗議並釀成流血暴力衝突。交通部觀光署昨天說明，當地有兩個台灣旅行團，共計四十七人受影響，尼泊爾政府昨天上午解除宵禁，旅行團昨起陸續啟程返國。外交部昨晚表示，已將尼泊爾的旅遊警示燈號調整為橘色，呼籲國人非必要避免前往。

    旅遊警示升為橘燈

    尼泊爾政府上週宣布封鎖廿六個未經註冊許可的社群平台，包括Facebook、YouTube、X（原稱推特）等，成為導火線。民眾對政府貪腐、未能改善經濟的不滿一次爆發，上街抗議，總理奧利（Khadga Prasad Oli）下台、收回社媒禁令仍澆熄不了怒火，示威者九日焚燒政府建築與政客住所，攻擊政治人物。

    一個台灣旅行團前幾天行經加德滿都時，遇到示威群眾，行程一度中斷。觀光署旅行業組長湯文琦表示，台灣在尼泊爾有兩個旅行團，一團已於昨天啟程返國；另一團預計十三日返國。

    外交部呼籲，目前在尼泊爾的國人應提高警覺與注意安全，若遭遇急難事件，可撥打駐印度代表處急難救助。

