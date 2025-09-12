為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    校園空品防護網 鎖定22工業區體檢

    環境部大氣環境司長黃偉鳴說明，兒少校園空品防護網第一層，就是針對鄰近校園的工業區進行空污體檢。（記者吳柏軒攝）

    環境部大氣環境司長黃偉鳴說明，兒少校園空品防護網第一層，就是針對鄰近校園的工業區進行空污體檢。（記者吳柏軒攝）

    2025/09/12 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕為維護校園空氣品質，環境部聯手教育部、經濟部、國科會昨啟動「兒少校園空品防護網」，重點關注鄰近校園的二十二個工業區，其中高雄有八處最多，其次是桃園有四處，並推出校園空氣品質四層防護，包含工業區空污總體檢、周邊道路畫設空維區、污染通報及陳情追蹤、強化校園空品管理。

    四層防護 從源頭降低空污

    環境部長彭啓明強調，嚴抓任何空污偷排「絕對不手軟」。

    環境部大氣環境司長黃偉鳴表示，全國空污陳情案中，有八十八％是異味污染物，但異味的嗅覺閥值低（意指極低濃度就能被聞到），故建立四層防護機制。

    第一層先針對工業區的空污體檢，依照方圓一公里內的學校數目、高排放潛勢，以及工廠違規狀況等，列出二十二個重點關注區，強化儀器監測與移動巡檢。

    第二層是持續劃設校園周邊道路「空品維護區」，目前全國已劃設卅八處，並納入GPS追蹤系統等科技執法；彭啓明說，校門口有接送車輛怠速的空污問題，未來也須面對。

    第三層是建立校園通報警示，將空污通報的校園案件專案列管，並定期追蹤，一旦發生空污事件，立刻啟動防護機制，改室內上課等。空品預報將由一日一報改為一日兩報，提升精準度。

    第四層為強化校園空品管理，鼓勵安裝空品監測、綠化校園、裸露地使用防塵網布等，維護校園空品。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播