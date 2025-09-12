校園空品防護網 鎖定22工業區體檢

環境部大氣環境司長黃偉鳴說明，兒少校園空品防護網第一層，就是針對鄰近校園的工業區進行空污體檢。（記者吳柏軒攝）

2025/09/12 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕為維護校園空氣品質，環境部聯手教育部、經濟部、國科會昨啟動「兒少校園空品防護網」，重點關注鄰近校園的二十二個工業區，其中高雄有八處最多，其次是桃園有四處，並推出校園空氣品質四層防護，包含工業區空污總體檢、周邊道路畫設空維區、污染通報及陳情追蹤、強化校園空品管理。

四層防護 從源頭降低空污

環境部長彭啓明強調，嚴抓任何空污偷排「絕對不手軟」。

環境部大氣環境司長黃偉鳴表示，全國空污陳情案中，有八十八％是異味污染物，但異味的嗅覺閥值低（意指極低濃度就能被聞到），故建立四層防護機制。

第一層先針對工業區的空污體檢，依照方圓一公里內的學校數目、高排放潛勢，以及工廠違規狀況等，列出二十二個重點關注區，強化儀器監測與移動巡檢。

第二層是持續劃設校園周邊道路「空品維護區」，目前全國已劃設卅八處，並納入GPS追蹤系統等科技執法；彭啓明說，校門口有接送車輛怠速的空污問題，未來也須面對。

第三層是建立校園通報警示，將空污通報的校園案件專案列管，並定期追蹤，一旦發生空污事件，立刻啟動防護機制，改室內上課等。空品預報將由一日一報改為一日兩報，提升精準度。

第四層為強化校園空品管理，鼓勵安裝空品監測、綠化校園、裸露地使用防塵網布等，維護校園空品。

