    生活

    淡江大橋下週二合龍 拚明年上半年通車

    淡江大橋的橋面即將合龍。（記者葉高美攝）

    淡江大橋的橋面即將合龍。（記者葉高美攝）

    2025/09/12 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕全台矚目的淡江大橋即將迎來重大進展！交通部長陳世凱昨日宣布，銜接淡水與八里兩岸的主橋預計在十六日完成橋面合龍，交通部公路局力拚明年上半年通車，啟用後，預估可分散、舒緩關渡大橋卅％車流壓力，淡水民眾前往林口、桃園的車程也能縮短廿％。

    不只車和輕軌

    人和單車也可行

    興建中的淡江大橋目前剩最後一小段橋面仍未合龍。陳世凱表示，淡江大橋不只是為了車輛設計，更重要的是，人本交通及綠色運輸，橋面不僅留有輕軌空間，還設有人行步道、自行車道，未來往返淡水八里不用再繞一大圈。

    淡江大橋跨河主橋段長九二○公尺、橋塔高二一一公尺、主跨距四五○公尺，橋面最寬處約七十公尺，是世界主跨最長的單塔不對稱跨距斜張橋。

    淡江大橋總經費高達二三○．三八億元，橋的主體由交通部公路局負責建造，新北市政府負責與橋銜接的聯絡道路。

    陳世凱表示，交通部預計下週二舉辦橋面合龍儀式，力拚明年五月十二日正式通車。

    交通部長陳世凱昨日宣布，銜接淡水與八里兩岸的淡江大橋預計在16日完成橋面合龍，力拚明年上半年通車。（記者葉高美攝）

    交通部長陳世凱昨日宣布，銜接淡水與八里兩岸的淡江大橋預計在16日完成橋面合龍，力拚明年上半年通車。（記者葉高美攝）

    圖
    圖
