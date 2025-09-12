引領自卑小女孩勇敢追夢 李宏文獲杏壇芬芳獎

屏東縣里港鄉載興國小教導主任李宏文（右）獲教育部杏壇芬芳獎，教育部國教署長彭富源（左）頒獎肯定。（教育部提供）

2025/09/12 05:30

20年後女孩也成為國小老師

〔記者林曉雲、劉濱銓／綜合報導〕屏東縣里港鄉載興國小教導主任李宏文，以愛與耐心照亮孩子生命！廿年前他鼓勵一位因家境自卑的小女孩「妳會成為了不起的人」，多年後這名女孩成為高雄市一所國小的教師，感謝李宏文當年的話點燃她的夢想；李宏文說，一枝草一點露，只要鼓勵與陪伴，都能綻放光芒，昨獲教育部杏壇芬芳獎殊榮。

65人10團體 無私奉獻獲獎

教育部「杏壇芬芳獎」昨在南投縣國立中興高中頒獎，全國共六十五位傑出教育人員與十個團體獲獎。教育部國教署長彭富源表示，每位獲推薦者皆有動人故事與深刻事蹟，是教育界的珍貴典範，盼更多教育工作者堅持初衷、勇於創新。

曾勇奪奧運銅牌的南投民和國中跆拳教練吳聰哲，投身偏鄉教學廿載，指導過空手道亞運雙料冠軍谷筱霜，成功翻轉偏鄉孩子命運。他說，偏鄉學生要學習跆拳不容易，很高興能透過體育為偏鄉學子開啟一扇窗，也希望未來的學生都能代代奪牌。

台中市大里高中事務組長林錦花，關懷弱勢和協助體育生申請就學補助，以「乾媽」角色陪伴孩子，從訓練狀況到情感支持無微不至，甚至常在深夜比賽結束後，守在校門迎接歸來的學子，用一盞辦公室燈光、滿抽屜的點心與滿滿的愛，成為孩子們最堅實的後盾。

關山工商主任徐瑞華在偏鄉四十二年，走遍十六個鄉鎮，上山下海進行家訪，不放棄任何一位學生，曾有學生因心理困難無法進教室，她透過無數次對話、家訪與跨專業團隊合作，陪伴學生走出繭居，最終順利復學並踏上大學之路。

苗栗竹南國中主任蔡娟娟教學卅五年，推動夜讀課程，以深夜廣播溫暖叮嚀學子，同時身兼補校主任，鼓勵新住民與長者返校圓夢。

和美實驗學校教師吳曉芳卅五年如一日，為肢體障礙伴隨弱視的學生製作立體教具，推動迎曦文藝營，讓孩子重拾信心且成功圓夢。

