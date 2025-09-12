教部挺大學 3年不漲學雜費

教育部200億特別預算支持大專3年不漲學雜費，教育部高教司長廖高賢（右上）說明，全國約有91萬名學生受惠。（取自政院直播，記者林曉雲翻攝）

2025/09/12 05:30

韌性預算65億支持大學經營 91萬名學生受惠

〔記者林曉雲、邱芷柔／台北報導〕行政院會通過韌性條例特別預算案，其中教育部「強化高教人才培育」特別預算共二○○億元，教育部次長朱俊彰昨日表示，有六十五億元將用於確保全國一四○多所大專院校，於國際局勢帶來財務壓力下，一一四至一一六學年不須調漲學雜費，每年約可照顧九十一萬名學生，從而穩定民生物價，減輕家庭負擔，並兼顧教學品質。

請繼續往下閱讀...

朱俊彰說明，二○○億元特別預算一半將用於提升大學校務經營補助方案，包括六十五億元補助國立及私立大專校院，以學生人數核算補助，確保一一四至一一六學年不調漲學雜費，提撥至少五％補助經費用於弱勢及受國際情勢影響學生獎助學金，且私校兼任教師鐘點費不低於公校；另卅五億元將補助國立大學附設醫院購置智慧化醫療儀器設備與軟體系統，例如AI輔助影像判讀，以縮短六十六％處理時間，提升民眾就醫品質。

朱俊彰指出，美國高教預算緊縮致人才流動，實為我國延攬國際優秀人才之良機；而產業布局快速變遷，進一步深化高教與產業間緊密連結，特別預算的即時挹注，將使我國高教體系轉危機為轉機、厚植未來發展動能。

另在支持高教與產業合作共培人才一○○億元預算中，高教司長廖高賢表示，我國教研人員薪資待遇普遍缺乏競爭力，特別預算八十億元將用於高教人才永續發展促進計畫，補助國內重點研究型大學，包括初聘教師經費、未來具獲國家獎項學術潛力及能力、簽約金及留任獎金（由教育部和學校分攤），大學則建立專款專帳，制定標準及績效指標，以協助大學提供誘因延攬師資。

廖高賢表示，廿億將用於由企業與政府共同出資成立專戶講座，研究型大學和企業共聘教師，邀請企業實務人員共同開發課程與教材並參與授課，加值學生能力並協助產業升級轉型。

衛福部擴大照顧弱勢

明年生活補助加碼

此外，特別預算也核定三六○億元，由衛福部推動三大弱勢照顧措施，包括挹注二○○億元補充健保基金、加發七類弱勢族群十三個月生活補助，以及擴大獨居老人關懷送暖。

社會及家庭署代理署長周道君指出，全台約七十萬獨居長者，目前僅六．五萬人列冊關懷。二○二六年至二○二七年間將投入六十二．七億元，依需求分級，讓所有獨居長輩都能獲得照顧，不再僅限於弱勢群體。

表格

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法