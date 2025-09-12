為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高市公寓成交總價 5年漲50％

    2025/09/12 05:30

    〔記者侯承旭／高雄報導〕因具備低總價及低公設的優勢，在房價飆漲的時代，高雄市公寓的成交價格，五年來已經悄悄漲逾五十％。

    根據內政部實價登錄，二○二○年第二季時，高雄市不計屋齡不含車位的公寓成交總價中位數為二九八萬元，同年第四季漲破三百萬元，至二○二三年第二季攀升至四百萬元，至今年第二季成交總價中位數來到四五○萬元，累計五年來上漲了五十％，相比近年流行的三十坪以下大樓產品，公寓價格波動小，且趨勢穩定向上。

    住在美麗島捷運站周邊公寓的黃先生說，早年建物感覺比較紮實，空間可以根據自己需求優化，左鄰右舍互動也較多，傳統市場、餐廳、診所都方便，「住起來比預期舒適很多，而且不必背負沉重的房貸」。

    房仲人士分析，公寓多數未具備車位、也沒有電梯，但最大優勢是低總價，總價僅是大樓的自備款，也沒有華而不實的公設成本，居住空間寬敞，管理費與公共電費非常低，且早年興建的公寓經過二、三十年後，現在已經地處市中心，不論生活機能或學區的條件都難以取代，甚至靠近捷運站，頗受首購年輕人的青睞；不過，購買公寓必須預留修繕預算，老舊管線與隔間都須重新整理，外牆防水也不能輕忽，這些後續的開支可能達到房價的三分之一甚至二分之一。

