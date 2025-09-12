穩定供水 小琉球5千噸配水池完工

暑假旅遊旺季，小琉球人潮滿滿，但供水吃緊，居民和遊客都喊苦。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣熱門觀光景點小琉球近年遊客量大幅增加，暑假旺季時常發生供水吃緊須採取分區供水，甚至停水，影響旅遊品質及居民生活，台水公司為增加供水量，於二○一九年啟動新建五千噸配水池計劃，因土地取得問題及挖掘到文化遺址，致使工程延至今年中才完工，近期將舉行啟用典禮，最大蓄水量將從六千八百噸增加至一．一八萬公噸，穩定全島供水。

最大蓄水量增至1.18萬公噸

小琉球年旅客量約一百四十萬人次，島上原有五千噸配水池陸續擴增至六千八百噸仍不敷使用，從二○一五年起常在暑假遊旅旺季發生缺水問題，不僅居民叫苦連天，旅客也抱怨旅遊品質受影響，經地方反映及縣府爭取後，台水公司決定興建新的大型配水池。

台水公司表示，小琉球為珊瑚礁組成的島嶼，能大面積承受配水池重量的素地難覓，光是尋找、取得土地上就花費許多時間，後續整地開挖時，又挖掘到文化遺址，只能暫停變更設計，從二○一九年啟動新建配水池計劃，直到今年中才完工聯結供水網路。

台水公司屏東區營業處指出，近年小琉球旺季尖峰日供水量達七千噸，最高峰一天可達七千三百噸，在中央、地方政府協助下，斥資一億多元順利完成五千噸配水池工程，總蓄水量可提升至一．一八萬噸，增加全島供水調度韌性。

汰換老舊輸水管 降低漏水率

屏東區營業處說，除了新建配水池，並汰換島上老舊輸水管線，漏水率大幅降低，強化小琉球的供水能力，為當地觀光及居民生活品質提供保障，未來還將導入智慧化監測與管理技術，提升供水效率。

