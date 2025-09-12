為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北表揚2174位教職人員 2人獲2獎

    新北市教育局昨日舉辦優良教育人員表揚典禮，碧華國小教師邱昭士獲頒資深教師、特殊優良教師獎項。（記者黃子暘攝）

    新北市教育局昨日舉辦優良教育人員表揚典禮，碧華國小教師邱昭士獲頒資深教師、特殊優良教師獎項。（記者黃子暘攝）

    2025/09/12 05:30

    〔記者黃子暘、王峻祺／綜合報導〕新北市教育局昨天在教師節前舉辦優良教育人員表揚典禮，共表揚二一七四位教職人員，其中大埔國小校長黃國鏘、碧華國小教師邱昭士耕耘教育界超過四十年，二人同時獲頒資深教師、特殊優良教師獎項。黃國鏘說，相較四十年前，學生變少，但教育環境更多元，更需教師悉心照顧。邱昭士表示，人工智慧（AI）教育先進，他將在科技教育領域持續學習、與其他教師分享。

    昨日表揚典禮由市長侯友宜頒獎，他表示，市府將持續投入充足教育經費，也盼家長支持教育工作者，與教職夥伴一同為孩子打造優質的教育環境。

    黃國鏘、邱昭士 獲資深、優良教師

    黃國鏘指出，他的執教理念是希望盡己所能貢獻於教育，有機會成就每個孩子；四十年變化下，現在學生變少，但教育環境更多元，更需要教師悉心照顧。

    邱昭士表示，他秉持初衷、責任感認真教學、不斷創新，在碧華國小廿五年資訊組長職務上，在科技教育方面不斷追求新知，並將相關資訊傳達給同仁，目前AI教育非常先進，他持續學習，感覺自己的熱誠充足。

    此外，位於宜蘭縣的佛光大學昨天為新生舉辦三天營隊，提前適應生活，今年有一對母子同時入學，四十七歲媽媽林雅虹雖大學畢業於財經相關科系，並持有運動按摩證照，在兒子李安鎧鼓勵下，重返校園專研運動健康領域，母子一起就學，李雅虹說，沒有壓力，希望鼓勵更多人勇敢踏出學習腳步，享受知識帶來的喜悅與豐富人生。

    新北市教育局昨日舉辦優良教育人員表揚典禮，大埔國小校長黃國鏘獲頒資深教師、特殊優良教師獎項。（記者黃子暘攝）

    新北市教育局昨日舉辦優良教育人員表揚典禮，大埔國小校長黃國鏘獲頒資深教師、特殊優良教師獎項。（記者黃子暘攝）

