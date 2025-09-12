為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    林口停車場出入口不明顯 完成改善

    林口廣停五停車場出入口，已調整動線及加封瀝青混凝土。（新北市議員蔡淑君提供）

    林口廣停五停車場出入口，已調整動線及加封瀝青混凝土。（新北市議員蔡淑君提供）

    2025/09/12 05:30

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市林口區廣停一、廣停五停車場，近日因出入口位置調整，民眾反映行車動線規劃、標線不清、出入口不明顯，導致誤停、有安全疑慮，新北市議員蔡淑君昨說，週一與交通局會勘後，已將出入口動線、標線問題全部修正，廣停一出入口的機車格標線，昨也已磨除。

    蔡淑君表示，去年與交通局、陳情民眾會勘，發現林口多數停車場出入口設於轉角，車輛愈來愈多的情況下，非常危險，經評估後，上個月先在廣停一與廣停五實施修正，但施工時「封一邊、開一邊」，場內動線和斑馬線未同步更新，廣停一的出入口端未改柏油，民眾誤以為車格而停車，還有行人動線被遮蔽等狀況，她發現問題後，日前與交通局會勘，目前已改善相關缺失。

    新北市交通局指出，上個月底調整廣停一、廣停五出入口時，廠商僅以導桿、調整車格應付，動線未標示清楚，造成民眾誤解，已責成廠商全面修正，包括標線重畫、取消轉角車位等，昨皆已改善完畢。

    林口廣停五停車場出入口位置調整，民眾反映行車動線規劃不清，在出入口取消2格停車位。（新北市議員蔡淑君提供）

    林口廣停五停車場出入口位置調整，民眾反映行車動線規劃不清，在出入口取消2格停車位。（新北市議員蔡淑君提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播