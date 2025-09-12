林口停車場出入口不明顯 完成改善

林口廣停五停車場出入口，已調整動線及加封瀝青混凝土。（新北市議員蔡淑君提供）

2025/09/12 05:30

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市林口區廣停一、廣停五停車場，近日因出入口位置調整，民眾反映行車動線規劃、標線不清、出入口不明顯，導致誤停、有安全疑慮，新北市議員蔡淑君昨說，週一與交通局會勘後，已將出入口動線、標線問題全部修正，廣停一出入口的機車格標線，昨也已磨除。

蔡淑君表示，去年與交通局、陳情民眾會勘，發現林口多數停車場出入口設於轉角，車輛愈來愈多的情況下，非常危險，經評估後，上個月先在廣停一與廣停五實施修正，但施工時「封一邊、開一邊」，場內動線和斑馬線未同步更新，廣停一的出入口端未改柏油，民眾誤以為車格而停車，還有行人動線被遮蔽等狀況，她發現問題後，日前與交通局會勘，目前已改善相關缺失。

新北市交通局指出，上個月底調整廣停一、廣停五出入口時，廠商僅以導桿、調整車格應付，動線未標示清楚，造成民眾誤解，已責成廠商全面修正，包括標線重畫、取消轉角車位等，昨皆已改善完畢。

林口廣停五停車場出入口位置調整，民眾反映行車動線規劃不清，在出入口取消2格停車位。（新北市議員蔡淑君提供）

