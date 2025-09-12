捷運土城樹林線高架段 預算增至159億

2025/09/12 05:30

勞工短缺、材料價漲 4度流標 調整價金重新上網招標

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市捷運土城樹林線施工中，共分為三個區段標，其中CQ880B（土城高架段）區段受到大環境缺工缺料影響，沒有廠商投標四度流標，經檢討後已重新上網招標，預算從原本一四七億元調高到一五九億元，以吸引廠商投標。土城樹林線只剩這個區段尚未完成發包，其他兩區段都已施工中。

土城高架段 19日截止投標

市府捷運工程局指出，土城樹林線之前由台北市捷運局負責招標，三次招標都無廠商投標而流標，後來新北市拿回主導權，接棒辦理招標，採公開閱覽徵詢廠商意願，針對廠商疑義等項目檢討招標文件，今年六月廿五日以一四七．三億元重新上網公告招標，最終仍乏人問津。

對於多次流標原因，捷運局表示，受到大環境影響，近期國內勞工短缺、工資及大宗材料價格飆漲，加上營建市場許多重大公共建設同步推進，工程執行不確定因素增加，有能力承攬大型工程的廠商趨於飽和，廠商選擇權多，自然會衡量各項條件審慎評估。

土城樹林線3區段標 2標施工中

捷運局說明，CQ880B（土城高架段）區段標已於八月廿日重新上網招標，依據廠商主要施工工項、夜間施工效率等疑義，檢討調整價金，預算從原本一四七億元提高到一五九億元，如實反映成本和人力現況，提高廠商投標意願，預計九月十九日截止投標。

捷運局補充，土城樹林線三個區段標，除CQ880B（土城高架段）正在招標，CQ890（樹林段）已於二○二二年十一月十一日開工，目前進行既有管線遷移、基樁鑽掘及基礎施作、下構墩柱及帽梁施作等工程，預鑄梁廠也在建置中。

此外，CQ880A（土城地下段）已於去年三月一日開工，完成中間樁打設、路樹移植，目前進行既有管線遷移及金城路二段南北側人行道削減等工程。

共設2座地下、11座高架車站

土城樹林線為捷運萬大─中和─樹林線第二期，全線在新北境內，全長十三．三公里，共設置二座地下車站、十一座高架車站，由萬大線第一期路段續沿土城區金城路，在明德路口附近路線爬升為高架，並跨越城林橋至樹林區中華路、八德街、大安路轉中正路直行，與捷運新莊線迴龍站相接。

