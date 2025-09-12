花蓮北大排濕地 種植外來落羽松惹議

「北大排濕地」為瀕危菊池氏細鯽保種基地，日前清除外來種水生植物大萍。（林保署花蓮分署提供）

2025/09/12 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕林業及自然保育署花蓮分署在光復鄉的大農大富平地森林園區，為國土綠網的重要節點，園內的人工濕地「北大排濕地」作為瀕危「菊池氏細鯽」保種基地，林保署九日辦研習並移除外來種水生植物；但是有民眾質疑，號稱「生態濕地」卻種了更大號的外來種落羽松（又稱美國水松），批評「到底是打造景觀池還是生態濕地」？

瀕危「菊池氏細鯽」保種基地

大農大富平地森林園區內的北大排濕地，被林業及自然保育署列入國土生態綠網計畫的節點，作為紅皮書瀕危物種「菊池氏細鯽」重要的保種基地，但濕地內的大萍、粉綠狐尾藻等強勢外來種水生植物迅速蔓延，擠壓本地水生植物，林保署花蓮分署九日舉辦外來入侵物種移除工作坊，共移除○．二公頃的外來種水生植物大萍、粉綠狐尾藻。

移除外來水生植物 卻種外來樹種

民眾質疑，林保署移除外來種大萍，但號稱「國土綠網節點」的濕地內卻有新種植的外來樹種落羽松？近年林保署造林植林選樹，都號稱選擇本土原生樹種，北大排濕地原本就是台糖平地造林地，濕地近五年才營造並非自然形成，落羽松也是新植，何況也有其他適合濕地環境的本土樹種，質疑林保署「到底是要打造景觀池、還是生態濕地」？

林保署︰落羽松不影響復育魚類

林保署花蓮分署表示，大農大富平地森林園區是台糖公司平地造林地，已廿年期滿，土地類別為農牧用地，因當地地勢低窪容易積水，林木不易存活，依《平地造林樹種及每公頃栽植株數基準表》，因而台糖補植造林樹種落羽松。大萍則因生長強勢容易覆蓋水面，會排擠原有生態系因此才需要移除，至於落羽松的存在不影響此次復育原生濕地植物及魚類。

花蓮「北大排濕地」位於大農大富平地森林園區，遭民眾批評種植不少外來樹種落羽松。（記者花孟璟攝）

