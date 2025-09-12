賞龜山朝日 壯圍「歸日之丘」10月完工

宜蘭壯圍永鎮歸日之丘遊憩區，兩層樓高建物採大面積玻璃環繞，可將無敵海景盡收眼底。（記者王峻祺攝）

2025/09/12 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角風管處）去年在宜蘭壯圍永鎮海濱公園打造永鎮歸日之丘遊憩區，二層樓高建物採大面積玻璃環繞，無敵海景盡收眼底，還能欣賞龜山朝日，預計十月完工，未來二樓將進駐餐飲，目前辦理委外招標作業。

歸日之丘遊憩區是宜蘭海岸區域發展計畫一部分，東北角風管處有意串聯永鎮與壯圍遊客中心及大福觀景台等景點，打造具國際特色旅遊廊道。

近日建物外觀曝光，融合永鎮特殊地形地貌與自然生態，具獨特美感與藝術氛圍，將成為壯圍新地標。

壯圍鄉長沈清山說，二層樓建物空間舒適，還有大面積落地窗玻璃，清晨時分不僅能看到蘭陽八景之首「龜山朝日」，全時段也都能欣賞到太平洋無敵海景。

東北角風管處表示，永鎮歸日之丘一樓主要規劃提供旅遊諮詢、鐵馬驛站、公廁等服務設施，二樓則將委外經營餐飲咖啡等，目前已公告招標，歡迎具觀光旅遊經驗，並有公司登記業者投標，年租金新台幣四十萬元，九月廿二日截止。

歸日之丘位於永鎮海濱公園內，從台二線濱海公路的永鎮廟旁坡道上行約三、四分鐘即可抵達。

