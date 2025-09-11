竹市殯儀館燒錯大體 市府責任推廠商

2025/09/11 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會臨時會昨變更議程，由市府民政處長施淑婷進行殯儀館殯葬所燒錯大體緣由專案報告，報告中將疏失卸責給委外廠商及家屬未做確認引發議員不滿，民進黨團抨擊，殯葬所兩年內發生冰庫退錯大體險害法醫剖錯刀疏失，上週更爆燒錯大體的嚴重不可逆疏失，難道市府只有監督之責？市府把責任推給外包業者及家屬，市府嚴重失能及卸責，市民難以接受。

綠營批市府嚴重失能及卸責

施淑婷說，市府將以最嚴厲態度督導廠商，對於家屬，目前已完成和解；有關市府內部因督導不周造成疏失，市府會進行懲處。後續的優化或人力補強，市府會評估並編列預算，未來不會再有類似事件發生，另已得標業者因連續疏失，已要求明年不得再投標，並考慮提前終止合約。

請繼續往下閱讀...

市府︰督導不周將進行懲處

議員田雅芳說，當天殯葬業者與家屬起衝突的影像畫面中，站在一旁的殯葬所官員竟無動於衷，讓衝突事件擴大，除公權力蕩然無存，更是對家屬最大的傷害，民政處的報告未見官員被懲處，她認為包括殯葬所官員及民政處長都應撤職及下台，才是市府負責的表現。

時力黨團表示，民政處所提的精進方案未對症下藥，黨團要求未來在流程設計上應讓管理員掃QR Code，並輸入代辦業者提供的密碼後才能產生貼紙，做雙重確認。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法