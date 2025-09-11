為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹市殯儀館燒錯大體 市府責任推廠商

    2025/09/11 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會臨時會昨變更議程，由市府民政處長施淑婷進行殯儀館殯葬所燒錯大體緣由專案報告，報告中將疏失卸責給委外廠商及家屬未做確認引發議員不滿，民進黨團抨擊，殯葬所兩年內發生冰庫退錯大體險害法醫剖錯刀疏失，上週更爆燒錯大體的嚴重不可逆疏失，難道市府只有監督之責？市府把責任推給外包業者及家屬，市府嚴重失能及卸責，市民難以接受。

    綠營批市府嚴重失能及卸責

    施淑婷說，市府將以最嚴厲態度督導廠商，對於家屬，目前已完成和解；有關市府內部因督導不周造成疏失，市府會進行懲處。後續的優化或人力補強，市府會評估並編列預算，未來不會再有類似事件發生，另已得標業者因連續疏失，已要求明年不得再投標，並考慮提前終止合約。

    市府︰督導不周將進行懲處

    議員田雅芳說，當天殯葬業者與家屬起衝突的影像畫面中，站在一旁的殯葬所官員竟無動於衷，讓衝突事件擴大，除公權力蕩然無存，更是對家屬最大的傷害，民政處的報告未見官員被懲處，她認為包括殯葬所官員及民政處長都應撤職及下台，才是市府負責的表現。

    時力黨團表示，民政處所提的精進方案未對症下藥，黨團要求未來在流程設計上應讓管理員掃QR Code，並輸入代辦業者提供的密碼後才能產生貼紙，做雙重確認。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播