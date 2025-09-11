好會塞 大溪橋頭停車場改單行道

為改善大溪橋頭塞車問題，台四線往橋頭停車場道路從雙向通車，改為只出不進的單向通車，至於進入停車場則改由石門水庫防淤道路。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕為紓解桃園市大溪老街塞車情況，市府交通局將民眾車輛導引至大溪橋頭停車場，然後步行到老街，也導致該路口假日塞車情形嚴重，該局再辦大溪橋頭交通動線整體規劃，配合水務局即將完工的「大嵙崁防淤道路」，將進出的動線改為單行道，昨起實施，希望讓車流更順暢。

由於大溪老街停車位稀少，交通局除針對大溪市區停車改為累進費率，也引導車輛停放在大溪橋頭停車場，然後步行通過大溪橋，搭電梯上中正公園、轉進老街，通往中庄調整池的防汛道路，也開放當往桃園的替代道路，只是每逢例假日，台四線塞車情形嚴重，武嶺橋車流可回堵到大溪橋，加上進出停車場及往中庄調整池防汛道路車流，堵車情況雪上加霜。

交通局為此調整進出動線，以往台四線（瑞安路一段）進出大溪橋頭停車場雙向通車，改成只出不進的單向通車，至於要進入橋頭停車場車輛，必須往崁津大橋方向，至下一個路口左轉至新設防淤道路，然後繞著停車場走一圈左轉入停車場。

交通局專門委員巫秀堅表示，以往排隊進入大溪橋頭停車場車輛會占用車道，導致往防汛道路車輛必須逆向行駛，與離場車輛爭道而險象環生，改變動線就不會有爭道窘況，另由石門水庫往桃園方向車輛，也可提前進入防淤道路，繞著停車場走一圈，右轉往防汛道路。

石門水庫防淤道路沿從龍潭沿大漢溪左岸銜接溪洲橋，到下游武嶺橋，總長八．四公里，路幅約十五公尺的兩線道及自行車道，採取汽機車、自行車行人道分流，目前進度超過九成五，預計月底完工、年底驗收、明年初啟用。

