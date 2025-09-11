桃園加強稽查餐飲油煙 陳情降1成

桃市府針對餐飲業油煙污染問題加強取締，店家未確實裝設油煙防制設施，最高可處5萬元罰鍰。（桃市環保局提供）

2025/09/11 05:30

未設油煙防制設施 最高罰5萬 砂石車污染也啟動專案管制

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市人口快速成長也帶來污染，市長張善政昨天主持市政會議時說，市府持續加強取締砂石車污染及餐飲油煙，其中，油煙污染是市民最常陳情問題，今年元月起推動「餐飲油煙陳情減量精進專案」，鎖定三不一沒有（不裝設備、不開機、不維護、沒有效能）的店家強化稽查與輔導，要求有一定規模或遭陳情且經認定有空氣污染事實者，必須裝設油煙防制設施，否則可處最高五萬元罰鍰，並可連續開罰到改善為止，陳情案件數已下降一成。

車輛出廠前清洗 妥善加蓋帆布

張善政表示，桃園市因公共建設或住宅開發等建設量非常大，建設過程必然需要砂石，但砂石車在路上跑，若未做好環保及包覆就易造成污染，今年七月起市府啟動相關專案，採取「源頭管制加科技執法」雙管齊下策略，除要求業者落實車輛出廠前清洗、妥善加蓋帆布、避免超載等防制措施，也在重點道路沿線架設廿四小時監視系統，專責監控違規情形，像是掉落泥巴、有無確實覆蓋帆布等，並不定期調整或增設設備，提高稽查效率。

重點道路 架設24小時監視系統

張善政說，市府也針對砂石污染問題嚴重的區域啟動「聯合稽查機制」，以砂石場、預拌混凝土廠林立的蘆竹區長興路為例，環保局八月底透過警察局、區公所及社區巡守隊聯合稽查機制，當地環境已有明顯改善。

蘆竹砂石污染嚴重 執行專案改善

環保局長顏己喨表示，蘆竹區長興路段砂石車掉落砂石影響環境衛生，今年六月份陳情數就有十四件，七月一日開始執行專案管制，污染問題已有改善；而餐飲業油煙陳情，去年一到七月陳情案件數達九八九件，今年一月啟動專案後，一到七月案件陳情數降至八八七件，比去年同期減少一○二件，減少十．三％。

