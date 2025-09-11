為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗縣汽車充電樁 11處試營運有優惠

    2025/09/11 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕電動車愈趨普及，苗栗縣政府獲中央補助及自籌款共九千多萬元，分期建置充電樁，第三期快充十一處場站、三十槍昨起試營運，試營運期間每分鐘十五元優惠費率。

    縣府交通工務處指出，第三期快充設備，具備CCS1與CCS2兩種主流規格，可支援市面大多數電動車型號。建置於苗栗市停二停車場、後龍鎮公所停車場、竹南公北一路停車場、竹南游泳池停車場、公館苗栗特色館、頭份童話公園（路邊）、頭份藝術公園（路邊）、竹南獅山公園停車場、通霄日落大道觀景區（路邊）、苑裡灣麗親子公園停車場及大湖公有停車場（大順醫院旁）共計十一處、三十槍。

    縣府交工處表示，試營運期間採優惠費率，快充每分鐘十五元，待正式營運後改採每度電十三元，另一、二期慢充十六場站、七十九槍，每小時五十元，待正式營運慢後改採每度電十元，預計十一月起正式營運。

    試營運期間，交工處歡迎民眾踴躍使用並提出意見，針對民眾曾反映的設置位置及數量問題，縣府已與廠商及各公所持續溝通，待縣府年底統一收回縣內路邊停車收費管理後，再進行調整。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播