苗縣汽車充電樁 11處試營運有優惠

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕電動車愈趨普及，苗栗縣政府獲中央補助及自籌款共九千多萬元，分期建置充電樁，第三期快充十一處場站、三十槍昨起試營運，試營運期間每分鐘十五元優惠費率。

縣府交通工務處指出，第三期快充設備，具備CCS1與CCS2兩種主流規格，可支援市面大多數電動車型號。建置於苗栗市停二停車場、後龍鎮公所停車場、竹南公北一路停車場、竹南游泳池停車場、公館苗栗特色館、頭份童話公園（路邊）、頭份藝術公園（路邊）、竹南獅山公園停車場、通霄日落大道觀景區（路邊）、苑裡灣麗親子公園停車場及大湖公有停車場（大順醫院旁）共計十一處、三十槍。

縣府交工處表示，試營運期間採優惠費率，快充每分鐘十五元，待正式營運後改採每度電十三元，另一、二期慢充十六場站、七十九槍，每小時五十元，待正式營運慢後改採每度電十元，預計十一月起正式營運。

試營運期間，交工處歡迎民眾踴躍使用並提出意見，針對民眾曾反映的設置位置及數量問題，縣府已與廠商及各公所持續溝通，待縣府年底統一收回縣內路邊停車收費管理後，再進行調整。

