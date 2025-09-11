為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    4黨相挺 社子島自救會籲蔣萬安停止徵收

    2025/09/11 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕剛簽署合作宣言的時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟與台灣綠黨，昨與社子島自救會、台灣人權促進會、環境權保障基金會代表到台北市政府前陳情，呼籲台北市長蔣萬安停止大迫遷、大錢坑的社子島區段徵收計畫。社子島自救會發言人李華萍說，蔣萬安上任兩年八個月「我們還沒有看到你」，質疑「陳情書是否會遞送到蔣萬安手中？」地政局副局長吳智維表示，「會依程序辦理，也會讓市長知悉」。

    地政局表示，社子島區段徵收整體開發有公益性及必要性，開發經費由實施平均地權基金支應，不應以財務可行與否作為開發的唯一考量；「先安置後拆遷、戶戶安置、弱勢照顧」拆遷戶，並無迫遷。

    吳智維代表市府出面收下陳情書時，李華萍說，十年來已遞送過無數的陳情書，質疑都卡在都發局、地政局，永遠沒有進到市長室，吳智維說，有一定的作業程序，各局處與市長有保持良好的溝通聯繫，「會依程序辦理，也會讓市長知悉」。李華萍也喊話蔣萬安要記得選舉時承諾與民眾溝通，已經「兩年八個月還沒看到你」。

    環境權保障基金會副執行長許博任說，「生態社子島計畫」總費用超過兩千三百億元，將增加一千八百多億元的自償性公共債務，光利息就高達三三一億元，市府自評財務不可行；台灣人權促進會秘書長余宜家說，計畫興建的五千餘戶安置宅，是先迫遷居民，再要求居民以每戶超過兩千萬元買回，形同讓社子島「滅村」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播