4黨相挺 社子島自救會籲蔣萬安停止徵收

2025/09/11 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕剛簽署合作宣言的時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟與台灣綠黨，昨與社子島自救會、台灣人權促進會、環境權保障基金會代表到台北市政府前陳情，呼籲台北市長蔣萬安停止大迫遷、大錢坑的社子島區段徵收計畫。社子島自救會發言人李華萍說，蔣萬安上任兩年八個月「我們還沒有看到你」，質疑「陳情書是否會遞送到蔣萬安手中？」地政局副局長吳智維表示，「會依程序辦理，也會讓市長知悉」。

地政局表示，社子島區段徵收整體開發有公益性及必要性，開發經費由實施平均地權基金支應，不應以財務可行與否作為開發的唯一考量；「先安置後拆遷、戶戶安置、弱勢照顧」拆遷戶，並無迫遷。

吳智維代表市府出面收下陳情書時，李華萍說，十年來已遞送過無數的陳情書，質疑都卡在都發局、地政局，永遠沒有進到市長室，吳智維說，有一定的作業程序，各局處與市長有保持良好的溝通聯繫，「會依程序辦理，也會讓市長知悉」。李華萍也喊話蔣萬安要記得選舉時承諾與民眾溝通，已經「兩年八個月還沒看到你」。

環境權保障基金會副執行長許博任說，「生態社子島計畫」總費用超過兩千三百億元，將增加一千八百多億元的自償性公共債務，光利息就高達三三一億元，市府自評財務不可行；台灣人權促進會秘書長余宜家說，計畫興建的五千餘戶安置宅，是先迫遷居民，再要求居民以每戶超過兩千萬元買回，形同讓社子島「滅村」。

