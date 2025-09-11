「潮台北」韓團演出 民眾怨舞台設計不良

「潮台北」韓團演出，民眾爆料現場大螢幕畫面不對稱。 （民眾提供）

2025/09/11 05:30

〔記者孫唯容／台北報導〕「潮台北Boom台北小巨蛋」在九月六日的「KOREA GIRL’S POWER」韓團演出，引發部分歌迷不滿，有民眾爆料稱，自己購買前排票券，卻發現舞台設計過高，導致視野不佳，無法看到表演內容，現場大螢幕畫面不對稱，無法正常補足舞台視覺，觀演體驗雪上加霜。對此，寬宏藝術表示，對於部分觀眾觀演體驗未臻完善，在民眾反映後，於第三場次演出時盡量調整。

舞台過高視野不佳 大螢幕畫面不對稱

台北市主任消保官林傳健表示，主辦單位應確保購票入場消費者享有一般情況下可合理期待之視覺與影音感受，如因現場設施、設備之因素致影響觀賞體驗，消費者可於第一時間向業者反映改善或要求更換座位。

本報接獲民眾爆料稱，於「KOREA GIRL’S POWER」演唱會，購買前方第二排座位，原先預期能近距離欣賞偶像女團演出，豈料舞台設計高度過高，導致前五排成為視線不良區，主辦單位在購票與宣傳過程中，並未提醒前三排將因舞台設計，而視線受限，且現場大螢幕畫面不對稱，無法正常補足舞台視覺，與合理期待完全不符。

寬宏藝術︰第三場次即儘量調整

台北市文化局指出，「潮台北Boom台北小巨蛋」售票演唱會，其票房及節目規劃、硬體成本等皆由寬宏自行負擔，經洽寬宏藝術表示，本次演出為小巨蛋全場觀眾的觀賞體驗而設計，故舞台高度與寬度的規劃相對較大。

寬宏藝術說明，舞台搭建都以中心點為基準，LED螢幕會以中間正面看到的影像為基準，惟此安排可能影響部分觀眾的觀演體驗，寬宏藝術在民眾反映後，在小巨蛋第三場次演出時即儘量調整，包含第一排前加設螢幕、減少台上攝影遮擋等。林傳健表示，建議消費者可於第一時間向業者反映改善或要求更換座位，如肇生消費爭議，消費者可向各縣市政府提起申訴。

「潮台北」韓團演出，民眾爆料舞台設計過高，導致視野不佳。 （民眾提供）

