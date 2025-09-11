轉讓門票要求請星巴克 「算黃牛」挨罰

2025/09/11 05:30

警方假冒買票歌迷釣魚 讓票民眾馬上被逮

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北大巨蛋啟用帶來演唱會經濟，卻也衍生許多黃牛爭議，依據《文化創意產業發展法》，如被抓獲黃牛行為最高可罰五十倍票面金額罰鍰。不過，要注意不論加價多少轉售，都算是黃牛，有民眾就因讓票要求「請星巴克」，被文化局開罰四萬六千元；此外，還有民眾爆料，警方假冒歌迷主動開價三萬元，碰面後立刻將他帶往警局，還被罰最高五十倍廿四萬四千元。文化局表示，將持續宣導民眾不買黃牛票、不當黃牛。

註明索兩杯飲料 被罰4萬6千元

一名民眾在網路上轉讓兩張知名歌手馬龍（Post Malone）演唱會門票，票價原價一張二三○○元，但民眾於貼文中註明「請我兩杯星巴克就好」，等同把飲料價值加進票價，雖然幅度僅約四％，仍被文化局認定違反《文化創意產業發展法》，裁罰票面金額十倍，共四萬六千元。

警開價3萬面交 讓票男裁罰24萬4千

另外，天王周杰倫去年於台北大巨蛋開唱一票難求，一名沈先生爆料，當初他上網想原價轉讓一張四八八○元的門票，卻有員警找上門，主動開價三萬元，雙方約定面交，但一碰面他就直接被帶去警局。他強調警方自行報價，他並無意圖，且交易也未完成，文化局卻裁罰最高五十倍的廿四萬四千元；雖然後續透過訴願撤銷廿四萬多元罰鍰，但文化局還是開罰了十倍四萬八八○○元。

要代購費、跑腿費 都可能觸法

台北市議員曾獻瑩說，類似情形屢見不鮮，常見誤觸方式包括要求代購費、跑腿費或者以行情價名義調高價格，即便交易未完成也算違法。反黃牛條款上路兩年，台北市已有三十六件訴願案件，顯示市民普遍缺乏對「不得加價轉售」的認知，文化局應在大型演唱會前加強說明，避免民眾一時不察誤觸法網。

文化局表示，無論是否完成交易，或僅是協助黃牛行為，皆須負擔法律責任，只要上網兜售無論有無成交，或是加上一杯飲料等等超過票面金額，都已違反《文化創意產業發展法》。

警局回應，行為人以加價代購方式違反《文化創意產業發展法》，依法應予查處，偵辦過程符合法定程序，無違失情形；針對裁罰金額，尊重主管機關文化局行政裁量權。

