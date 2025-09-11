公館圓環週六拆 捷運7站享30％回饋

「公館圓環拆除及羅斯福路車行地下道填平工程」週六動工，公館水源劇場旁已掛設施工預告牌面。（記者董冠怡攝）

2025/09/11 05:30

13日起至10月31日 新店線指定站每天2時段進出有優惠 於次月5日發放

〔記者董冠怡、何玉華／台北報導〕「公館圓環拆除及羅斯福路車行地下道填平工程」週六動工，公車因地下道填平改走平面道路，勢必會塞車，為了紓解新店地區往返台北市的車流及人流，交通局、台北捷運公司祭出票價優惠，鼓勵通勤族改搭捷運，昨天宣布，九月十三日起至十月卅一日，每天早上六點至九點、下午五點至晚上八點，持電子票證搭乘捷運，從松山新店線的新店、新店區公所、小碧潭、七張、大坪林、景美及萬隆共七處進站或出站，例如新店站搭至古亭、台北車站搭至大坪林站都有優惠，當月扣款金額加總後可享卅％回饋金、次月五日起發放。工務局新建工程處建議，新北市永和區往返台北市改走永福橋、新店區民眾改走景隆街接興隆路二段至辛亥路。

一端須在新店到萬隆 另一端為其他車站

工程從十三日零時開始，預計十一月十六日完成。交通局長謝銘鴻表示，九月十三日至十月卅一日期間，每天上午六點至九點及下午五點至八點，持電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡等）進出站，一端在松山新店線（或稱綠線）的萬隆、景美、大坪林、七張、新店區公所、新店、小碧潭站（支線也納入），另一端為其他車站，該趟次享有乘車優惠。主要工程概估會在十月底完成，後續影響較小，因此優惠期限止於十月卅一日。

預估使用人次可增加3至4千人

台北捷運公司經營企劃處長胡正倫指出，回饋金採每月實際扣款金額加總後回饋卅％，無條件進位至整數，九月回饋金領取期限為十月五日至卅一日、十月回饋金領取期限為十一月五日至卅日，逾期未領不予補發，預估使用人次可增一成、約三千至四千人；既有常客優惠並行，不受影響。

單程票、1200定期票、敬老卡折抵不適用

舉例而言，甲乘客在符合上述指定搭乘及回饋方式下，九月十三日至卅日累計扣款一千元，隔月可至各捷運車站詢問處的「票卡查詢機（EQM）」，靠卡領取三百元回饋金（自動加值於卡片中）。

不適用此次優惠的情況，包含進出站都在萬隆站至新店站範圍內（例如從萬隆站搭至新店站）、單程票（深藍色小硬幣狀票卡）、一二○○定期票皆不適用；敬老卡、愛心卡等法定優惠票種，以社福點數（四八○點）折抵當趟車資不適用，但若社福點數用罄，以自身的儲值金扣款便適用。

永和建議改行永福橋 新店走景隆街

新工處說明，第一階段工程四十四天，利用日夜間交通離峰時段，辦理人行地下道及車行地下道分層封填，完工後鋪設臨時AC路面及中央分隔帶。第二階段廿一天，利用夜間零時至清晨六時拆除圓環地上設施及平面道路施工，原則上維持現況車行動線及車道配置，但因道路容量將降低，建議永和區往返台北市改行永福橋，經由汀州路三段銜接辛亥路；新店區往返台北市，經由景隆街銜接興隆路二段，續行辛亥路銜接基隆路。

