即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　生活

    丹娜絲災後紓困 義竹每人普發5千元

    2025/09/11 05:30

    所會達共識 預計10月10日發放

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕丹娜絲颱風肆虐，嘉義縣義竹鄉成重災區，為協助災民紓困，昨天鄉代會主席黃金獅在臨時會提建議案，七月卅一日前設籍鄉內民眾每人普發現金五千元「民生紓困金」，獲在場十席代表無異議通過，鄉公所將於本週制定自治條例並提出墊付預算案送代表會審查，所會達成共識加速讓程序完備，預計十月十日發放。

    鄉長黃政傑表示，臨時會前，所會討論達成共識，昨天鄉代會提出建議案，公所隨後召開鄉務會議通過，今天將向鄉代會提出自治條例案，完成法律程序，後續由鄉代會審議墊付預算案。

    黃政傑說，義竹鄉年度總預算一年約八千萬元結餘，「民生紓困金」發放人數預估約一萬五八○○餘人，共約需八千萬元，鄉庫足以支應，不用舉債，待程序完備，將於十月十日透過各村發放。

    黃金獅說，義竹鄉受到七月丹娜絲颱風、○七二八西南氣流豪雨影響災損嚴重，為減輕災民財產損失，開會前即召集全體鄉代討論，以不舉債為原則，普發紓困金幫助災民。

    太保及梅山也規劃每人發3千元

    此外，太保市公所擬每人普發三千元「災後振興金」（中低、低收入戶則為每人四千元），八月十二日市代會通過實施計畫，前天公所提出追加預算案，待市代會開會審議，再辦理發放；梅山鄉公所也規劃「韌性經濟方案」擬每人普發三千元，預計明年三月前發放。

