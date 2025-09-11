大林鬧區劃人行道 店家盼保留臨停區

大林鎮中正路店家向大林鎮長許有疆（中）等人陳情。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮鬧區中正路近仁愛路一帶最近劃設人行道與紅線，當地店家昨陳情，禁止停車後，顧客上門消費意願降低，生意銳減，希望能規劃保留短暫臨停區、增設機車停車格等配套措施。縣府建設處長郭良江回應表示，該路段路口原就劃設禁止臨停標線，配合中央政策劃設標線型人行道試辦及宣導，對於店家意見，將與鎮公所研議討論。

大林鎮鄉代會主席謝明瑞等人接獲陳情，昨與大林鎮長許有疆至中正路現勘，數十間店家代表當面陳情。

黃姓店家說，中正路店家密集，民眾習慣騎機車臨停購物，路口劃紅線及設置人行道禁止停車，影響顧客消費意願，近九成店家生意銳減。

更有店家指出，此路段雖鄰近大林國小東側門，但家長與學童都從西側校門接送與上下課，路口沒有迫切增設人行道需求，且縣府規劃實施前，並未事先說明，希望能規劃保留短暫臨停區，及將紅線改黃線、規劃卸貨區或替代停車點、增設機車停車格等配套措施。

大林鎮長許有疆說，此改善工程由縣府爭取前瞻預算補助執行，轄管機關為縣府，公所會協助店家向縣府反映心聲及建議調整方向。

