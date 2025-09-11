為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大林鬧區劃人行道 店家盼保留臨停區

    大林鎮中正路店家向大林鎮長許有疆（中）等人陳情。（記者王善嬿攝）

    大林鎮中正路店家向大林鎮長許有疆（中）等人陳情。（記者王善嬿攝）

    2025/09/11 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮鬧區中正路近仁愛路一帶最近劃設人行道與紅線，當地店家昨陳情，禁止停車後，顧客上門消費意願降低，生意銳減，希望能規劃保留短暫臨停區、增設機車停車格等配套措施。縣府建設處長郭良江回應表示，該路段路口原就劃設禁止臨停標線，配合中央政策劃設標線型人行道試辦及宣導，對於店家意見，將與鎮公所研議討論。

    大林鎮鄉代會主席謝明瑞等人接獲陳情，昨與大林鎮長許有疆至中正路現勘，數十間店家代表當面陳情。

    黃姓店家說，中正路店家密集，民眾習慣騎機車臨停購物，路口劃紅線及設置人行道禁止停車，影響顧客消費意願，近九成店家生意銳減。

    更有店家指出，此路段雖鄰近大林國小東側門，但家長與學童都從西側校門接送與上下課，路口沒有迫切增設人行道需求，且縣府規劃實施前，並未事先說明，希望能規劃保留短暫臨停區，及將紅線改黃線、規劃卸貨區或替代停車點、增設機車停車格等配套措施。

    大林鎮長許有疆說，此改善工程由縣府爭取前瞻預算補助執行，轄管機關為縣府，公所會協助店家向縣府反映心聲及建議調整方向。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播