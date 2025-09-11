為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    雲林優質農產 封櫃外銷新加坡

    斗六文旦及其他雲林蔬果外銷新加坡。（記者黃淑莉攝）

    斗六文旦及其他雲林蔬果外銷新加坡。（記者黃淑莉攝）

    2025/09/11 05:30

    斗六文旦、莿桐香蕉及西螺蔬菜 履行3年每年1百萬新幣MOU

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣政府四月與新加坡昇崧超市簽署三年每年一百萬新幣的合作備忘錄（MOU），須穩定履行，但七、八月風災及雨災重創農產，為不影響外銷通路，縣府與業者、農民克服困難提供產品，昨天順利將斗六文旦、莿桐香蕉及西螺蔬菜等封櫃出口到新加坡。

    近3年已銷往星國1250公噸

    縣長張麗善指出，雞蛋不能放在同一籃子，除行銷雲林農產除國內超市、賣場、電商等通路，也積極開拓國外市場，其中二○二○至二○二四年外銷新加坡總量有一二五○公噸，包括胡蘿蔔、美生菜、高麗菜、苦瓜、文旦、鳳梨、木瓜及香蕉等。

    張麗善表示，先前除了與新加坡NTUC、Giant等大型超市合辦台灣蔬菜節，今年再進一步與昇菘超市簽署三年每年一百萬新幣的MOU，並舉辦一週的「台灣食品節」，好不容易打開的海外市場，除品質外，更重要是穩定供貨，才能建立品牌口碑。

    縣府農業處長魏勝德說，這次因風災、豪雨國內農產受創嚴重，在農民及農企業單位努力，為維持誠信及品質保證，仍努力提供優質產品順利出口，這對雲林農產是重要里程碑，希望未來新加坡民眾都可以吃到雲林最棒的農特產品。

    9/26起中秋檔期 辦25場試吃

    魏勝德指出，昇菘集團在新加坡有八十二家連鎖超市，將在九月廿六日至十月二舉辦「柚香慶滿月．蕉饗雲林節」的中秋檔期推廣活動，展售雲林當地新鮮蔬果，包括文旦、香蕉、胡蘿蔔與葉菜類等，並於八家門市舉辦共廿五場的試吃活動。

