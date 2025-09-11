為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    左鎮老街竹編天幕 點燈猶如銀河星空

    台南左鎮老街打造竹工藝的天幕創作，啟燈後，被形容為照亮銀河星空。（記者吳俊鋒攝）

    台南左鎮老街打造竹工藝的天幕創作，啟燈後，被形容為照亮銀河星空。（記者吳俊鋒攝）

    2025/09/11 05:30

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南左鎮老街的特色風情，每季一換！知名雕塑家林昭慶推動地方創生，集結卅位學員，結合式微的古早工藝，聯手打造別具特色的竹編天幕，並垂掛系列作品，在啟燈後，猶如銀河夜景被點亮，讓遊客造訪感受傳統聚落的浪漫詩意。

    左鎮老街長度不到百米，號稱「全國最短」，但淳樸風情卻很吸引人，林昭慶在老街設立「常在文創空間」，透過潛進式藝術，協助地方社造，年初特色天幕深獲好評後，決定每季更新，持續形塑觀光亮點。

    竹編天幕長度約八十五公尺，包含六角編、四角編、三角編，還有斜紋編、輪口編等，並垂掛提籃、燈飾等傳統生活器物的作品有上百件，琳瑯滿目，讓傳統產業藉由藝術展演的形式重現於老街。

    常在文創空間奉茶人陳莉莉說，協作者都是左鎮首批接受竹編課程的學員，聯手打造特色天幕，以另類的「期中成果展」合力完成藝術街景，讓街區變身充滿文化氣息的展演空間，夜幕低垂時，燈光映照下如同銀河流瀉，讓靜謐的聚落，精彩呈現左鎮人的生活美學，歡迎遊客一起來遊賞，感受左鎮之美。

