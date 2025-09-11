為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    社區創生 推15款創意中秋禮盒

    嘉義縣友善諸羅樹蛙蔬果生產合作社推出「好嘉筍禮盒」。（勞發署雲嘉南分署提供）

    嘉義縣友善諸羅樹蛙蔬果生產合作社推出「好嘉筍禮盒」。（勞發署雲嘉南分署提供）

    2025/09/11 05:30

    雲林「烏魚子鳳梨酥」、嘉義「好嘉筍禮盒」、台南「義式脆餅」 送禮兼做公益

    〔記者楊金城、王俊忠／台南報導〕中秋佳節將至，勞動力發展署雲嘉南分署精選十五款來自「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」六家輔導單位的特色伴手禮，民眾即日起可在專屬網站「好時光靚市集」選購，送禮兼做公益，為弱勢就業者創造更多機會。台南市農業局推薦三條農村再生社區特色農遊，引領遊客深入體驗台南農村文化魅力。

    結合地方食材與節慶 更添意義

    勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，多元就業開發方案及培力就業計畫發展社區產業，帶動地方創生，至今在雲嘉南地區補助近兩千個就業計畫，創造逾一．三萬個工作機會，未來將持續邀請專家協助單位強化商品力與創新力，讓在地產業與弱勢就業持續茁壯。

    其中，雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會推出「李記烏魚子鳳梨酥禮盒」與「海中寶烏金條禮盒」、嘉義縣友善諸羅樹蛙蔬果生產合作社的「好嘉筍禮盒」及台南市雅比斯生命關懷協會的「月映脆情中秋義式脆餅禮盒」，創意結合地方食材與節慶文化。

    台灣共融協會推出「We are fine together 動物同樂會」、台南市安安社會福利發展協會的「甜入杏福禮」和嘉義市啟智協會的「中秋雲霧茶禮盒」等，讓消費者送禮兼做公益，心意更添意義。

    台南推特色農遊 感受農村魅力

    台南市有一○六個農村再生社區，各有不同特色，白河草店社區、後壁長安社區及西港金砂社區將在九月廿一、廿七、廿八日推出特色農遊，有挖蓮藕、農夫市集、焢窯、稻草編、米食風味餐、抓泥鰍，展現農村文化魅力、提升農業觀光軟實力。

    四鯤鯓紅樹林體驗「水上交易」

    此外，四鯤鯓紅樹林水、陸雙響市集九月廿日將在南區鯤鯓湖碼頭與龍山寺廣場舉辦，水上市集提供民眾搭乘觀光船筏體驗「水上交易」樂趣，另有音樂會、鯤鯓尋秘定向越野、紅樹林生態導覽。

    雲林縣口湖鄉「李記烏魚子鳳梨酥禮盒」，將地方特展烏魚子結合傳統鳳梨酥，碰出絕妙鹹香新滋味。（勞發署雲嘉南分署提供）

    雲林縣口湖鄉「李記烏魚子鳳梨酥禮盒」，將地方特展烏魚子結合傳統鳳梨酥，碰出絕妙鹹香新滋味。（勞發署雲嘉南分署提供）

    台南市雅比斯生命關懷協會推出「月映脆情中秋義式脆餅禮盒」。（勞發署雲嘉南分署提供）

    台南市雅比斯生命關懷協會推出「月映脆情中秋義式脆餅禮盒」。（勞發署雲嘉南分署提供）

