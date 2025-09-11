鹿港水五金「生活核心區」 民盼一次到位

2025/09/11 05:30

頂番婆地區 全國農地工廠指標

〔記者劉曉欣／彰化報導〕歷經七年時間籌劃、審議，彰化縣鹿港鎮的「水五金田園生產聚落特定區」計畫，已取得內政部都市計畫委員會大會初步通過，但審議內容略有調整，除了原訂「示範區」的產業專區之外，與居民息息相關的「生活核心區」有七十公頃，將分成四期開發，但是地方認為應「一次到位」，不要再等下去了。

鹿港鎮頂番婆地區「水五金聚落」，是全國農地工廠指標，二○一八年由行政院拍板定案為「鹿港水五金田園生產聚落」，確定以新訂都市計畫方式來辦理，「示範區」將包括產業服務中心與廿五米隔離綠帶。

核心區規劃70公頃 分4期開發

關心此事的縣議員凃淑媚指出，「水五金特定區」計畫面積約七八五公頃，其中七一九公頃已從特定農業區變更為一般農業區，而在特定區將規劃開闢四公里長的外環道「水龍頭大道」。在原來的版本中，鹿港鎮廖厝里劃設卅公頃的產業專區作為「示範區」先開發，其餘則同步規劃開發。

凃淑媚強調，但目前該計畫調整為先開發「示範區」，而頂番婆聚落劃出七十公頃「生活核心區」則分成四期開發，只有第一期的十一公頃與「示範區」同時做，其餘則是逐步推動，這與民眾期待落差太大。

凃淑媚表示，目前規劃二十米外環道、污水廠用地都是採用徵收方式進行，民眾擔心土地先被徵收，等分期開發又可能要分割土地，還不如一次做到底，讓當地從農地工廠變身為彰化次都心。

彰縣府︰將辦說明會 可陳述意見

彰化縣府建設處表示，近期將辦理為期一個月的公開展覽，公展結束會辦地方說明會，讓出席民眾陳述意見，所有意見都會記錄，再送交內政部都委會審議。

