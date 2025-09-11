溪頭縣道151線 投縣抓超速「開單王」

南投溪頭聯外道縣道151線測速照相桿，1至8月取締高達5992件，穩坐南投「開單王」。（資料照）

2025/09/11 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕今年暑假平地高溫動輒卅五、卅六度，許多民眾都會前往南投溪頭自然教育園區避暑，聯外道路縣道一五一線的固定式測速照相桿也進帳大增，今年一月至八月取締高達五九九二件，穩坐南投縣超速「開單王」，南投警方表示，溪頭是夏季熱門景點，外地旅遊車輛多，超速取締才會隨之增加，提醒該路段速限五十公里，民眾務必小心行駛。

1月至8月取締5992件

縣道一五一線（延溪公路）北起竹山鎮延平里，途經鹿谷鄉市區，終點位在溪頭自然教育園區，全長約十九公里，是溪頭聯外主要道路，惟當地每逢假日就會吸引大批前往溪頭的車潮，尤其在鹿谷路段還有長下坡，過去經常發生交通事故，警方從二○二○年九月起，設置固定式測速照相桿。

請繼續往下閱讀...

南投警方表示，今年全縣一至八月固定式測速照相桿，取締前三名為鹿谷鄉縣道一五一線十．○七公里處的五九九二件，竹山鎮省道台三線二二七．七公里處的二五九九件，以及中寮鄉縣道一三九線四七．五公里處的二四五○件，其中溪頭聯外道縣道一五一線的測速桿，取締件數遠超第二、第三名，穩坐「開單王」。

警方表示，這三支測速桿中，溪頭在八月就有五三六件，其他像竹山、中寮分別僅有一七四、一七一件，足見夏天溫度愈高，前往避暑的車潮愈多，超速案件就跟著增加，呼籲行經該處測速桿的下坡路段務必注意車速，以免荷包失血。

