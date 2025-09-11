為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    溪頭縣道151線 投縣抓超速「開單王」

    南投溪頭聯外道縣道151線測速照相桿，1至8月取締高達5992件，穩坐南投「開單王」。（資料照）

    南投溪頭聯外道縣道151線測速照相桿，1至8月取締高達5992件，穩坐南投「開單王」。（資料照）

    2025/09/11 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕今年暑假平地高溫動輒卅五、卅六度，許多民眾都會前往南投溪頭自然教育園區避暑，聯外道路縣道一五一線的固定式測速照相桿也進帳大增，今年一月至八月取締高達五九九二件，穩坐南投縣超速「開單王」，南投警方表示，溪頭是夏季熱門景點，外地旅遊車輛多，超速取締才會隨之增加，提醒該路段速限五十公里，民眾務必小心行駛。

    1月至8月取締5992件

    縣道一五一線（延溪公路）北起竹山鎮延平里，途經鹿谷鄉市區，終點位在溪頭自然教育園區，全長約十九公里，是溪頭聯外主要道路，惟當地每逢假日就會吸引大批前往溪頭的車潮，尤其在鹿谷路段還有長下坡，過去經常發生交通事故，警方從二○二○年九月起，設置固定式測速照相桿。

    南投警方表示，今年全縣一至八月固定式測速照相桿，取締前三名為鹿谷鄉縣道一五一線十．○七公里處的五九九二件，竹山鎮省道台三線二二七．七公里處的二五九九件，以及中寮鄉縣道一三九線四七．五公里處的二四五○件，其中溪頭聯外道縣道一五一線的測速桿，取締件數遠超第二、第三名，穩坐「開單王」。

    警方表示，這三支測速桿中，溪頭在八月就有五三六件，其他像竹山、中寮分別僅有一七四、一七一件，足見夏天溫度愈高，前往避暑的車潮愈多，超速案件就跟著增加，呼籲行經該處測速桿的下坡路段務必注意車速，以免荷包失血。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播