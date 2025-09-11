台中新光三越 拚9/27重新開幕

台中新光三越百貨發生氣爆意外後，歷經近七個月，昨天上午首次開放分層進貨，拚九月廿七日重新開幕。（記者廖耀東攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中新光三越百貨今年二月十三日發生氣爆意外，歷經近七個月整修暫停營業，昨天上午九時首次開放分層進貨，正式宣告回歸，預計九月廿七日重新開幕，童裝專櫃人員徐睿嬨表示，「在新光三越工作廿多年，再次回來，感動到眼淚要掉下來」。

開放分層進貨

在開店進貨前，台中市都發局副局長曾文誠昨天上午八時半率先進場勘驗。他強調，昨天有二五○人、進貨六十七輛貨車，他要求業者受損外牆及消防瓦斯安全設施，必須經過技術公會、營造設備廠等第三方認證，第四方由台中市府嚴格把關安檢，「預計至九月廿五日完成全館各樓層進貨，當天進行最後一次勘驗」。

新光三越強調，台中中港店專櫃進貨昨天首度展開，以「安全有序」原則進行，全程採取實名制及分層分區方式，並同步實施人流、物流、車流管制以確保公共安全。

都發局長李正偉則說，預計整體搬運作業將在九月廿五日前完成，業者須依法定程序申請，經核准後方可恢復使用，建物絕對會以公共安全、消費者安全等為最高原則、第一考量。

