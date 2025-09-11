為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中手搖飲總裁公園吊單槓受傷 國賠162萬

    台中手搖飲品牌營運總裁三年前在公園吊單槓受傷，確定獲國賠一六二萬。圖為三年前舊照。（台中市議員林祈烽提供）

    台中手搖飲品牌營運總裁三年前在公園吊單槓受傷，確定獲國賠一六二萬。圖為三年前舊照。（台中市議員林祈烽提供）

    2025/09/11 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中手搖飲品牌營運總裁廖述天，三年前在台中市的潮洋公園吊單槓，疑因地面不平跌倒，頭部撞擊地面高低差的水泥邊緣而重傷開刀，他請求國家賠償，一審敗訴，二審改判國賠一六二萬，台中市政府養工處上訴三審，最高法院十日駁回，廖逆轉勝訴確定；對此，建設局指出，尊重司法判決，事故單槓已移往他處，並改善現場高低差等類似情況。

    廖述天靠人攙扶才能走

    廖述天當年受傷後，台中市議員林祈烽接獲廖家投訴，在議會質詢要求市府，全面體檢公園內的遊具和運動設施，他昨天強調，傷者還得自掏腰包聘請律師打國賠訴訟，台中市政府疏於管理，又找市民麻煩，未來會持續監督。

    盼設施訂定安全標準

    這場國賠訴訟由廖述天勝訴確定後，廖述天委請律師鄧湘全，透過林祈烽代轉達心情。鄧湘全轉述說，廖述天頭部撞擊嚴重，經送醫手術才救回一命，費時許久逐漸康復，但仍有需專人照顧，得靠人攙扶才能行走等後遺症，包括醫藥費、看護費及精神賠償申請國賠五百萬，確定獲國賠一六二萬元，除感謝法院判決外，更盼公園運動設施應訂定安全標準，市府更要加強公園設施安全維護，不再有人受傷害。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播