台中手搖飲總裁公園吊單槓受傷 國賠162萬

台中手搖飲品牌營運總裁三年前在公園吊單槓受傷，確定獲國賠一六二萬。圖為三年前舊照。（台中市議員林祈烽提供）

2025/09/11 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中手搖飲品牌營運總裁廖述天，三年前在台中市的潮洋公園吊單槓，疑因地面不平跌倒，頭部撞擊地面高低差的水泥邊緣而重傷開刀，他請求國家賠償，一審敗訴，二審改判國賠一六二萬，台中市政府養工處上訴三審，最高法院十日駁回，廖逆轉勝訴確定；對此，建設局指出，尊重司法判決，事故單槓已移往他處，並改善現場高低差等類似情況。

廖述天靠人攙扶才能走

廖述天當年受傷後，台中市議員林祈烽接獲廖家投訴，在議會質詢要求市府，全面體檢公園內的遊具和運動設施，他昨天強調，傷者還得自掏腰包聘請律師打國賠訴訟，台中市政府疏於管理，又找市民麻煩，未來會持續監督。

盼設施訂定安全標準

這場國賠訴訟由廖述天勝訴確定後，廖述天委請律師鄧湘全，透過林祈烽代轉達心情。鄧湘全轉述說，廖述天頭部撞擊嚴重，經送醫手術才救回一命，費時許久逐漸康復，但仍有需專人照顧，得靠人攙扶才能行走等後遺症，包括醫藥費、看護費及精神賠償申請國賠五百萬，確定獲國賠一六二萬元，除感謝法院判決外，更盼公園運動設施應訂定安全標準，市府更要加強公園設施安全維護，不再有人受傷害。

