為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    922公車苦等20分鐘 人龍爆滿上不了車

    2025/09/11 05:30

    〔記者黃政嘉、黃子暘／新北報導〕有民眾反映，八日早上近七點欲從新北市樹林區森林公園站，搭乘台北客運九二二公車路線到捷運永寧站，候車排隊人潮眾多，等到七點廿分上車，排隊人龍更長，根本擠不上公車。台北客運表示，已調度其他路線司機支援疏運，並依現場狀況調整班次。

    台北客運：已調度司機疏運

    台北客運三峽二站站長楊博翔表示，近期適逢學校開學，想早一點搭車的乘客同時間聚集等車，因站上目前仍缺司機，對於九二二線客滿、搭不上車的狀況，他向乘客致歉，目前已調度公司其他路線的司機支援，盡量配合該路線乘客需求，加開班次疏運，有關乘客回饋指教的部分，都會滾動式調整、改善。

    交通局運輸管理科長林詩欽說，當天九二二路線駕駛突然身體不適，後來客運業者已調度駕駛支援，這次久候等車應非屬常態。

    另外，台北捷運公司調整板南線平日上午通勤尖峰二班加班車載客起點，從亞東醫院站改到江子翠站，造成新埔站、板橋站人潮塞爆，乘客上不了車，引發通勤族不滿。

    新北市議員石一佑建議增加加班車次，在購置新列車的等待期間，可評估調度其他路線備用車輛支援，另建議縮短班距時間，並新增新埔站接駁公車，紓解通勤人潮，相關建議已提交北捷研議。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播