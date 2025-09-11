922公車苦等20分鐘 人龍爆滿上不了車

2025/09/11 05:30

〔記者黃政嘉、黃子暘／新北報導〕有民眾反映，八日早上近七點欲從新北市樹林區森林公園站，搭乘台北客運九二二公車路線到捷運永寧站，候車排隊人潮眾多，等到七點廿分上車，排隊人龍更長，根本擠不上公車。台北客運表示，已調度其他路線司機支援疏運，並依現場狀況調整班次。

台北客運：已調度司機疏運

台北客運三峽二站站長楊博翔表示，近期適逢學校開學，想早一點搭車的乘客同時間聚集等車，因站上目前仍缺司機，對於九二二線客滿、搭不上車的狀況，他向乘客致歉，目前已調度公司其他路線的司機支援，盡量配合該路線乘客需求，加開班次疏運，有關乘客回饋指教的部分，都會滾動式調整、改善。

交通局運輸管理科長林詩欽說，當天九二二路線駕駛突然身體不適，後來客運業者已調度駕駛支援，這次久候等車應非屬常態。

另外，台北捷運公司調整板南線平日上午通勤尖峰二班加班車載客起點，從亞東醫院站改到江子翠站，造成新埔站、板橋站人潮塞爆，乘客上不了車，引發通勤族不滿。

新北市議員石一佑建議增加加班車次，在購置新列車的等待期間，可評估調度其他路線備用車輛支援，另建議縮短班距時間，並新增新埔站接駁公車，紓解通勤人潮，相關建議已提交北捷研議。

