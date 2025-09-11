公館圓環13日開拆 永和、新店往返北市改道

2025/09/11 05:30

〔記者翁聿煌、何玉華、董冠怡／綜合報導〕台北市公館圓環將於十三日展開拆除作業及地下道填平工程，預計十一月十六日完成，台北市政府新建工程處建議，新北市永和區民眾往返台北市改走永福橋，新北市新店區民眾改走景隆街接興隆路二段到辛亥路。市民憂心施工期間恐造成新北境內路段塞車，新北市交通局表示，雙北交通控制中心將保持密切聯繫。

建議提前分流 永和改走永福橋

北市新工處說明，施工期間原則上維持現況車行動線及車道配置，因道路容量將降低，建議民眾提前分流行駛，新北市永和區往返台北市改行永福橋，經由汀州路三段銜接辛亥路；新店區往返台北市，建議經由景隆街銜接興隆路二段，續行辛亥路銜接基隆路。

新店走景隆街接興隆路到辛亥路

新北市副議長陳鴻源說，福和橋是永和民眾往來北市的重要通行路段，盼台北市盡快完工，減少交通影響，新北市政府也要做好交通因應配套措施，減少民眾不便。

新北市議員黃心華表示，過去公館圓環的肇事率高，為降低事故、減少車流衝突及改善人行環境，台北市府做出拆除圓環及填平地下車道的決策，各界不妨拭目以待，若未來成效不彰，自然會受到公評。

減少在公館轉乘 捷運票價優惠

另外，為減少在公館轉乘搭車的人數，北市交通局、台北捷運公司祭出捷運票價優惠，九月十三日起至十月卅一日，每天早上六點至九點、下午五點至晚上八點，持電子票證搭乘捷運，從松山新店線的新店、新店區公所、小碧潭、七張、大坪林、景美及萬隆共七處進站或出站，例如新店站搭至古亭、台北車站搭至大坪林站都有優惠，當月扣款金額加總後可享卅％回饋金、次月五日起發放。

