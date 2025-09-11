為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    公館圓環13日開拆 永和、新店往返北市改道

    2025/09/11 05:30

    〔記者翁聿煌、何玉華、董冠怡／綜合報導〕台北市公館圓環將於十三日展開拆除作業及地下道填平工程，預計十一月十六日完成，台北市政府新建工程處建議，新北市永和區民眾往返台北市改走永福橋，新北市新店區民眾改走景隆街接興隆路二段到辛亥路。市民憂心施工期間恐造成新北境內路段塞車，新北市交通局表示，雙北交通控制中心將保持密切聯繫。

    建議提前分流 永和改走永福橋

    北市新工處說明，施工期間原則上維持現況車行動線及車道配置，因道路容量將降低，建議民眾提前分流行駛，新北市永和區往返台北市改行永福橋，經由汀州路三段銜接辛亥路；新店區往返台北市，建議經由景隆街銜接興隆路二段，續行辛亥路銜接基隆路。

    新店走景隆街接興隆路到辛亥路

    新北市副議長陳鴻源說，福和橋是永和民眾往來北市的重要通行路段，盼台北市盡快完工，減少交通影響，新北市政府也要做好交通因應配套措施，減少民眾不便。

    新北市議員黃心華表示，過去公館圓環的肇事率高，為降低事故、減少車流衝突及改善人行環境，台北市府做出拆除圓環及填平地下車道的決策，各界不妨拭目以待，若未來成效不彰，自然會受到公評。

    減少在公館轉乘 捷運票價優惠

    另外，為減少在公館轉乘搭車的人數，北市交通局、台北捷運公司祭出捷運票價優惠，九月十三日起至十月卅一日，每天早上六點至九點、下午五點至晚上八點，持電子票證搭乘捷運，從松山新店線的新店、新店區公所、小碧潭、七張、大坪林、景美及萬隆共七處進站或出站，例如新店站搭至古亭、台北車站搭至大坪林站都有優惠，當月扣款金額加總後可享卅％回饋金、次月五日起發放。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播