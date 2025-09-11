新北第二行政中心 打造智慧科技大樓

新北在三重區興建第二行政中心，將打造智慧科技大樓，並結合綠化廊帶休憩設施，形塑全區大公園樣貌。圖為完工模擬圖。（工務局提供）

2025/09/11 05:30

位於三重平衡溪南溪北服務 明年完工

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府在三重區興建第二行政中心，目前施工中，市長侯友宜昨表示，第二行政中心是建構三大軸心的重要一環，帶動新北市整體發展，將打造智慧科技大樓，周邊景觀綠化，提供開放式公共空間，預計明年完工。

工務局長馮兆麟昨天在市政會議報告指出，第二行政中心扮演平衡區域發展、提升市政服務功能的角色，具有三大特色，包含聯合辦公及公共服務、科技智慧防救災中心、景觀綠化及公共空間，其中外部結合綠化廊帶休憩設施，全區約五．七公頃，採無阻隔化空間串聯，融合行政大樓、廣場、公園、道路及住宅開放空間，形塑全區大公園樣貌。

馮兆麟說，第二行政中心內部空間功能滿足民眾洽公需求，公共服務場域符合形象願景、開放共享、智慧服務、彈性配置、永續友善原則，一樓設置外事服務中心；三樓有衛生所掛號區及候診區，設計半戶外空間；四樓打造可容納約四百人的展演廳；五樓規劃開放式廊道。

全區約5.7公頃 開放空間如大公園

此外，九樓設置勤務指揮中心、戰情室；十六樓設有衛生局服務台、新聞發布室；十七樓設置食安智慧監控中心；廿四樓為災害應變中心、消防局訓練室等，行政辦公場域符合辦公機能與智慧管理，達成科技警政、智慧防災目標。侯友宜強調，第二行政中心是建構新北三大軸心的重要一環，平衡大漢溪以南和以北區域的公共服務，希望明年順利落成，著重安全、安心、安居三大面向，打造智慧科技大樓，周遭留設大片公園綠地，結合景觀設計，營造便利舒適的生活環境。

