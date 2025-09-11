為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    倒數1個月 洄瀾鐵人三項喊卡

    2025/09/11 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕已舉辦四年的花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽，原訂十月十一日登場，主辦單位昨突然宣布延期舉辦，引發一片罵聲。主辦單位表示，因適逢國慶連假，公路局認為台九線屬於交通要道恐會影響用路人權益為由，未同意路權所致。

    花蓮縣體育會指出，兩度向公路局東工分局申請路權，但因比賽日期正逢國慶連假，台九線省道車流量龐大，公路單位基於安全考量，建議更改路線或延期舉辦，評估後決定停辦今年賽事。

    逢雙十連假恐影響交通 警未同意路權

    花蓮縣警局指出，四月初執行單位把活動計畫報請體育會轉送縣府審查，提醒應向道路主管機關交通部公路局申請路權，且須依規定期限把交通維持計畫送縣府道路交通安全聯席會報審議。八月十七日請主辦單位盡速把交通維持計畫送交通隊，九月八日再發開會通知書。但路權單位因舉辦時間在國慶連假期間，活動封路範圍涵蓋吉安及鳳林重要道路，建議變更活動日期或路線，未同意路權。

    選手錯愕 花蓮縣體育會：可退款、轉場次

    洄瀾鐵人三項賽主辦單位為花蓮縣體育會，執行單位為瘋三鐵公司，去年第四屆活動吸引近千名來自國內選手參加，賽事包括游泳、單車與跑步三個具高度挑戰項目，總長一一三公里，主場在花蓮鯉魚潭及台九線。執行單位公告說，「洄瀾鐵人三項瘋三鐵已做好活動相關前置作業，但多方考量下決定取消洄瀾鐵人三項賽事，選手可全額退費、轉至其他場次處理。

