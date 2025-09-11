為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高市表揚25優良教師 敬師福利加碼

    高雄特殊教育學校李添焜（左起）、左營高中范瀞文、鳳山國中方冠中、五福國中王崇憲獲得教育部全國師鐸獎。（記者洪臣宏攝）

    高雄特殊教育學校李添焜（左起）、左營高中范瀞文、鳳山國中方冠中、五福國中王崇憲獲得教育部全國師鐸獎。（記者洪臣宏攝）

    2025/09/11 05:30

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市資深暨特殊優良教師表揚大會昨天登場，市長陳其邁頒獎時，預祝全市老師「教師節快樂」，他說，老師像「超人」，除了要扮演好老師，還要協助學生家庭碰到的困境，他宣布加碼福利措施，感謝全體教師長年的貢獻與付出。

    禮券提高至一千 增加健檢費用

    陳其邁說，感謝老師對教育的犧牲與奉獻，今年敬師禮券金額從六百元提高至一千元，加碼教職員健檢費用，還提供教育人員每年五次免費心理諮商服務，持續建置教師身心健康支持系統。

    4人獲全國師鐸獎

    昨天獲獎有特殊優良教育人員廿五位，各領域傑出教師九十三位，服務滿四十年四十九位、服務滿卅年六四一位、服務滿廿年七三一位、服務滿十年四四八位優秀教師，共計一九八七位獲獎人員。其中高雄特殊教育學校李添焜、左營高中范瀞文、鳳山國中方冠中、五福國中王崇憲獲得教育部全國師鐸獎。

    為提升教保服務品質，高市公立幼兒園已全面調降師生比至一比十二，減輕老師的負擔，同時新增甲仙區、六龜區、茂林區、桃源區及那瑪夏區等五個行政區公立幼兒園教保員的地域加給。

    陳其邁以「超人」形容老師的辛勞，他說，高雄配合產業發展，跟大專院校跨校園合作，加強AI、半導體的學程，讓小朋友適應社會、產業及科技快速變遷。

