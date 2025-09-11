為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    《興達電廠爆炸》台電拖延說明 陳其邁火大不滿

    興達電廠火警引發市長陳其邁（右二）怒火，向台電表達抗議。（記者洪臣宏攝）

    2025/09/11 05:30

    前晚拖到深夜11點半才出面 向董事長抗議 台電代表昨鞠躬道歉

    〔記者王榮祥、洪臣宏、葛祐豪、蘇福男、陳文嬋、黃良傑／高雄報導〕興達電廠前晚爆炸起火，高雄市長陳其邁當天晚上數度要求台電儘快對外說明，但是台電卻拖到深夜十一點半才出面，引發地方不安；幕僚透露陳其邁對此很火大，氣到當面向台電董事長曾文生表達不滿。

    市府︰機組停工檢查 改善完成才准試運轉

    高市府昨表示，市長陳其邁嚴正要求興達電廠應做好地方溝通，新複循環二號機、一號機要停工全面檢查，查明事故原因、改善完成才准試運轉，若未完成改善、後續檢測不符標準、無法給社會合理交代，市府絕不會同意開機。

    據了解，陳其邁於前晚九點、十點間，在火災現場數度要求台電應儘速向大眾說明情形，但台電直到深夜十一點半才說明，引發民眾誤解，陳其邁當面向南下的台電董事長曾文生表達不滿。

    肇因初判是天然氣加熱器接頭外洩

    台電昨上午在永安區公所舉辦說明會，多名里長及民代痛批興達電廠意外不斷，前晚爆炸火警還拒說明原因，態度很高傲，台電代表向民眾鞠躬道歉；台電南部施工處長施啟祥表示，肇因初判是天然氣加熱器接頭外洩，承諾將加強緊急防護措施。

    曾文生︰不會逃避責任 持續向社會說明

    台電董事長曾文生下午召開記者會表示，昨天與工程團隊勘查，初步判斷天然氣洩漏點為新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線法蘭，將再進一步檢視洩漏原因；他強調，事故調查及相關復原準備完妥後，將提報高雄市政府同意、才會恢復試運轉，台電不會逃避責任，將持續向社會說明。

    興達電廠火警事件，雖無人員傷亡，但引發地方恐慌，國民黨高市議會昨砲轟，中央倉促能源政策與市府怠惰監督，是釀成此一意外的雙重禍因。高市議會民進黨團表示，市民的安全無分黨派、不能打折扣，台電應公開透明調查，中央與市府同步檢討改進。

    高雄興達電廠前晚爆炸起火，昨上午台電在永安區公所舉辦說明會。 （記者蘇福男攝）

    興達電廠新燃氣機組前晚爆炸起火，昨天工區持續有車輛進出。 （記者王榮祥攝）

    興達電廠火警，台電董事長曾文生對外說明。(記者蘇福男攝）

