台灣好行大鵬灣琉球線 單月、單日運量創新高

台灣好行今年換上新塗裝，圖為大鵬灣琉球線。（記者陳彥廷攝）

2025/09/11 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「台灣好行」大鵬灣琉球客運線二○二○年上路後，運量逐年增加，載客巴士今年陸續換新塗裝，形象更加簡潔且溫馨，今年六月一日運量達一二七六人次，八月運量達二．五萬人次，分別創下單日及單月運量新高，全年運量上看二十五萬人次。

大鵬灣國家風景區管理處表示，「台灣好行」大鵬灣琉球觀光客運線開辦以來，因站點東琉碼頭搭船遊客眾多，客運量逐年增加，前三年幾乎是「翻倍」式成長，從二○二一年的四．三萬次、二○二二年的八．六萬次一路成長到二○二三年的十五．二萬次，去年首度突破二十萬來到二十二．五萬人次，今年前八個月累積運量已達到十七萬人次。

鵬管處指出，大鵬灣琉球線從高鐵左營站發車至大鵬灣遊客中心，其中有三班增設鹽琉線船運服務中心，東琉線碼頭站、輔英醫院、東港轉運站、濱灣碼頭站及大鵬灣遊客中心為固定停靠站，最快五十分鐘就能從左營抵達東琉線或鹽琉線船運中心，在「台灣好行」的品牌加持下，吸引許多中北部的遊客及外國遊客搭乘。

為提升服務及整體質感，觀光署今年推動的「台灣觀光品牌三．○」中，為台灣好行換上「TAIWAN ORANGE」（台灣橘）的新裝，字體及標誌整潔且具「慢移動」的概念色系，令乘客耳目一新。

