為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣好行大鵬灣琉球線 單月、單日運量創新高

    台灣好行今年換上新塗裝，圖為大鵬灣琉球線。（記者陳彥廷攝）

    台灣好行今年換上新塗裝，圖為大鵬灣琉球線。（記者陳彥廷攝）

    2025/09/11 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕「台灣好行」大鵬灣琉球客運線二○二○年上路後，運量逐年增加，載客巴士今年陸續換新塗裝，形象更加簡潔且溫馨，今年六月一日運量達一二七六人次，八月運量達二．五萬人次，分別創下單日及單月運量新高，全年運量上看二十五萬人次。

    大鵬灣國家風景區管理處表示，「台灣好行」大鵬灣琉球觀光客運線開辦以來，因站點東琉碼頭搭船遊客眾多，客運量逐年增加，前三年幾乎是「翻倍」式成長，從二○二一年的四．三萬次、二○二二年的八．六萬次一路成長到二○二三年的十五．二萬次，去年首度突破二十萬來到二十二．五萬人次，今年前八個月累積運量已達到十七萬人次。

    鵬管處指出，大鵬灣琉球線從高鐵左營站發車至大鵬灣遊客中心，其中有三班增設鹽琉線船運服務中心，東琉線碼頭站、輔英醫院、東港轉運站、濱灣碼頭站及大鵬灣遊客中心為固定停靠站，最快五十分鐘就能從左營抵達東琉線或鹽琉線船運中心，在「台灣好行」的品牌加持下，吸引許多中北部的遊客及外國遊客搭乘。

    為提升服務及整體質感，觀光署今年推動的「台灣觀光品牌三．○」中，為台灣好行換上「TAIWAN ORANGE」（台灣橘）的新裝，字體及標誌整潔且具「慢移動」的概念色系，令乘客耳目一新。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播