三叉山事件80週年 賴清德︰用團結拒絕威權野心

軍方專機將遺留山上機槍送下山。（擷取自軍聞社臉書）

2025/09/11 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕賴清德總統於八月十五日發表二戰結束感言提及「三叉山事件」。昨又在臉書提及，政府派出陸航CH-47SD型直升機搭載任務小隊運回部分殘骸。而散落在三叉山上的五○機槍，也在軍方專機安排下收回安置。

返三叉山將機槍運下山

總統賴清德在臉書貼文表示，「我們要堅定記得這個島嶼上發生的所有事，記得先人們走過的歷史足跡」。賴總統表示，山友對這座要前往嘉明湖、或攀爬南二段會經過的百岳不陌生，八十年前三叉山事件是一場交織空難、山難與不分族群、跨國人道救援的故事，這段人道救援故事，提醒我們要用團結，拒絕所有威權野心，並為彼此守住自由民主、區域穩定，才能奠定和平。

傳美方欲解析失事真相

三叉山事件發生在日本一九四五年八月十五日無條件投降，同年九月十日，由美軍派出的一架B-24解放者型轟炸機載運自日本俘虜營釋放的盟軍戰俘，未料因遇颱風偏航、墜毀中央山脈三叉山附近的拉庫音溪，機上二十名來自美國、荷蘭、澳洲的戰俘，及五名機組人員全數罹難。

事發後，日本軍警帶著大批台東人上山營救卻又遇上另一颱風，二十六名閩、客、布農、阿美、卑南族人全數罹難。事件後數十年來，傳出美方透過軍、情報組織欲再返回現址解析失事真相，但可靠紀錄僅有一九九八年台東關山鎮公所委託中研院研究員施添福教授寫關山鎮誌提及此事，「三叉山事件」更廣為人知，並於二○○一年在親水公園設置紀念碑。

以往軍用水壺。 （民眾提供）

當時飛機蒙皮，許多未被燒毀處還留有金屬光澤。（民眾提供）

