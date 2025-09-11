為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    防海難事故擺爛 船東責任險加嚴

    帛琉籍天使輪2023年7月沉沒高雄港外海錨泊區，逾3億代償清理費與漁民損失，求償無門。（資料照）

    帛琉籍天使輪2023年7月沉沒高雄港外海錨泊區，逾3億代償清理費與漁民損失，求償無門。（資料照）

    2025/09/11 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕船隻進出我國商港，必須投保船東責任保險（P&I），保證其事故善後能力。有些保險公司遇海難事件消極閃躲不善後。交通部航港局五月修法，船東責任保險的承保公司必須達指定條件，否則船舶不得進港，新制將於十月十五日上路。

    船公司或保險公司遇船舶事故卻不作為，時有所聞。帛琉籍天使輪號二○二三年沉沒高雄港外海錨泊區，殘油、船體移除等均由我國處理；去年凱米颱風造成八艘貨輪擱淺，僅部分船舶積極善後，多數船舶消極甚至無作為。

    為盡速恢復海域秩序及安全，我國主管單位先行墊付費用，進行殘油、船體、散落貨物打撈移除等，但事後向船公司求償，多難追回。根據統計，二○二一年迄今，航港局、海保署、港務公司等單位，合計墊付五．七億元。

    航港局五月修正「交通部航港局審查責任保險文件注意事項」，指定承保公司條件，確保有善後處理能力，包括船東應向國際船東互保協會（IG P&I Club）、我國保險公司或具國際信評機構評等達BBB以上的保險公司投保，符合資格者共四十七家。

    新制下月15日上路 不符資格禁入港

    航港局航務組副組長施惠真表示，新制十月十五日上路，未符資格船舶屆時不得進港。今年一至八月進出商港船舶，符合要求占比九十六．七％，尚未符資格者，應盡速向合規保險公司投保。

