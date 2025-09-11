《我的媽媽是代理孕母》北模作文題爭議 翰林致歉

近日大學北區模擬考作文題目以「我的媽媽是代理孕母」為題，引發軒然大波，翰林出版董事長暨總經理陳彥良今發聲明表達歉意。（截圖自翰林相信學習粉專）

2025/09/11 05:30

〔記者黃子暘、楊綿傑、林志怡／台北報導〕「代理孕母」在台灣尚未合法化，但日前北區模擬考（北模）作文題目以「我的媽媽是代理孕母」為題，引發考生不適與社會爭議。新北市教育局澄清，題目並非教育局統一命題或指定教材；翰林出版社昨日公開致歉，承諾檢討改進。學生團體也認為，命題應兼顧多樣性，避免過度引導。

題目敏感 學生感到被冒犯 氣到哭

北模是為北北基公立高中三年級生舉辦，作文題要求學生以第一人稱書寫內心感受，範文還出現「幫助他人實現夢想的證明」「無私的關懷」「愛不僅屬於血緣」等正面描述。許多學生感到被冒犯，甚至有人氣哭；也有家長與考生批評題目過於敏感，涉及倫理與身體物化，形同逼迫接受框架，更引發「器官借用」、「女性淪為生產工具」的批評聲浪，有人直呼「太噁心」。

請繼續往下閱讀...

外傳題目由新北市教育局主導，新北教育局表示，模考係由翰林出版社邀請教師命題與審題。

翰林出版社：將強化命題專業訓練

翰林出版董事長暨總經理陳彥良昨在社群發表聲明致歉，承諾將邀請更多專業教師與專家參與審題，並增加對題目適切性、敏感性及倫理的檢驗；會強化命題團隊專業訓練，避免爭議再度發生。

EdYouth（台灣一滴優教育協會）理事長蔡其曄指出，將「媽媽」設為代理孕母角色，忽視家庭結構、性別認同與生理條件的多樣性，對學生而言難以想像或代入。此題目高度引導，偏離多元思辨與自由表達的本意。他呼籲出版社與命題單位應強化審題機制，確保學生能依據自身經驗自由發揮。

衛福部：代理孕母 國內仍存歧見

衛福部次長林靜儀則說，社會大眾或許會直覺認為「幫助他人很好」，但若涉及自身親人，態度可能不同，顯示代理孕母仍具高度討論空間。她認為，此次命題在高中生間引起強烈反彈，反映委託他人孕育小孩的作法，在台灣仍存歧見，法律與政策有持續討論空間。

日前北區模擬考（北模）作文題目以「我的媽媽是代理孕母」為題，引發考生不適與社會爭議。（示意圖）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法