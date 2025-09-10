淡江大橋閉合節塊將吊裝 16日合龍典禮

淡江大橋歷經多年規劃與7度流標，工程進度已達86.47％。（記者羅國嘉攝）

2025/09/10 05:30

進度達86.47％ 預計明年3月通車 可減少關渡大橋30％交通量

〔記者羅國嘉／新北報導〕被譽為淡水「救命道路」的淡江大橋，歷經多年規劃與七度流標，工程進度已達八十六．四七％，預計年底全線完工、二○二六年三月通車。公路局北區新工分局第三工務段長鄭閔中表示，目前進行閉合前節塊的斜索施拉與準備作業，閉合節塊吊裝作業將視天候與海象狀況，規劃於九月中旬進行，預定十六日舉行合龍典禮，象徵工程邁向最後一哩路。

吊裝視天候與海象進行

淡江大橋是台灣首座採用3D曲面設計的單塔不對稱斜張橋，技術難度超越一九九九年通車的高屏溪斜張橋，興建過程挑戰重重，橋體由知名建築師札哈．哈迪設計，主塔的3D曲面造型嚇跑不少廠商，導致工程流標七次。如今淡江大橋已略見雛形，未來通車可減少台二線淡水竹圍路段及關渡大橋卅％交通量，並且縮短淡水及八里兩地產業活動及通勤距離，約節省廿五分鐘車程。

淡水八里通勤 節省25分鐘

鄭閔中指出，淡江大橋開工至今進度達八十六．四七％，目前正要開始進行閉合前一節塊25B的斜索施拉作業，完成後還需要施作閉合前準備作業；閉合節塊26B預計九月中旬吊裝，需要持續觀察海象及天候，才能確定吊裝時間。

中華民國全國工業總會理事長潘俊榮透露，預定九月十六日上午舉行淡江大橋合龍典禮，後續還要觀察海象及天候，最快十二日確定。

鄭宇恩︰檢討沙崙路交通配置

新北市議員鄭宇恩表示，通車後市府仍需檢討沙崙路一段的交通配置，善用槽化線空間設置左轉專用道，以提升道路效率、減少壅塞；大貨車禁行路段規劃應配合淡海新市鎮發展，重新檢討與調整，兼顧交通安全與都市發展。

陳偉杰︰強化淡水至板橋運輸

市議員陳偉杰建議，同步規劃交通配套與跳蛙公車路線，尤其強化淡水至板橋間的快速運輸，提供通勤族更多選擇，並在通車前完成試營運與壅塞模擬，完善分流與疏導計畫。此外，加強捷運、公車等公共運輸銜接，導入即時交通資訊與管制措施，避免初期壅塞。

陳家琪︰微型轉運站缺位置路線

市議員陳家琪也說，市府提出的「微型轉運站」至今仍缺乏明確位置、路線及試營運時程。淡江大橋進度已超過八成，配套措施不能再拖，市府應在一個月內提出整合方案並預告試營運；竹圍交流道、關渡大橋及八里端市區等瓶頸路段也要提前改善。

淡江大橋目前進行閉合前節塊的斜索施拉與準備作業。（記者羅國嘉攝）

