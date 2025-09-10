為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    花蓮重陽禮金30日發 鳳林、富里逾百歲領2萬

    2025/09/10 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣今年重陽禮金將在九月卅日發放，除了縣府的禮金，各鄉鎮公所也有加碼，其中鳳林鎮因長壽人口多，公所加發九十五歲以上長輩禮金一萬元，加上縣府禮金五千元，共有一萬五千元，超過一百歲縣府、鎮公所各發一萬元，等於現領兩萬元。

    縣府公布，今年重陽禮金將在九月卅日透過轉帳、現金發放，分別為六十五歲至八十四歲每人六百元；八十五歲至八十九歲每人三千元；九十歲到九十九歲每人五千元，滿百歲人瑞每人致贈一萬元，預計六萬七千人受惠。

    此外，各鄉鎮公所也加發禮金，老年人口比例最高的鳳林鎮，人口一萬出頭，六十五歲以上近三成，鳳林鎮公所重陽禮金八十五歲到九十四歲每人發兩千元，年滿九十五歲以上金額「五級跳」，九十五歲至一○四歲一萬元，一○五歲以上人瑞兩萬元，再加上縣府禮金，最高有三萬元，但因今年無人超過一○五歲，所以無人領到。

    鳳林鎮公所表示，重陽禮金最高二萬元已行之有年，自從二○二一年以後無人符合資格，至於九十五歲以上至一○四歲，今年共有四十五人可領取鎮公所禮金一萬元，預計九月底以匯款轉帳發放。

    富里鄉、玉里鎮公所今年重陽禮金也加碼，富里鄉一百歲以上禮金今年漲兩倍，從五千元調高至一萬元，新增六十五歲至六十九歲發八百元，七十歲以上加碼三百至六百元。

    玉里鎮公所也宣布，今年年滿七十歲至八十五歲每人可領一千元，八十五歲至九十歲兩千元，九十歲以上可領三千元。

