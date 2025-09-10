2路線看山海 台灣好行免費玩花蓮

日籍女星大久保麻梨子受邀拍攝「花蓮最划算的懶人一日遊」旅遊影片，記錄搭乘台灣好行三○四洄瀾東海岸線的行程亮點。（花蓮縣府觀光處提供）

2025/09/10 05:30

持悠遊卡等電子票證 10/31前免錢

〔記者王錦義／花蓮報導〕交通部觀光署與花蓮縣政府合作推廣「台灣好行」路線，推出三○四洄瀾東海岸線與三一○太魯閣線，讓遊客一票暢遊自然與人文祕境，目前「台灣好行」在花蓮推出限定搭乘優惠，到十月卅一日止，只要持悠遊卡、一卡通、愛金卡等電子票證，可免費搭乘。

推304洄瀾東海岸線與310太魯閣線

縣府觀光處指出，三○四洄瀾東海岸自花蓮轉運站出發，沿東海岸串聯蕃薯寮遊憩區、豐濱消防栓景觀區、石梯坪、石梯漁港、大石鼻山休憩區、芭崎遊憩區等多處祕境，可到石梯漁港品嘗最新鮮的海產，在大石鼻山登高眺望東海岸線；三○四線採取「郵輪式班次」，旅客可自由選擇上下車站點，不需頻繁換乘，免開車也免找停車位，省時省力，非常適合自由行旅客與大眾旅遊群。

觀光處長余明勲說，相較於三○四東海岸線的自然美景，三一○太魯閣線以文化探索與景觀串聯為主，同樣從花蓮轉運站出發，三一○路線採一般公車班次營運，沿途停靠將軍府、觀光漁港、七星潭、新城老街、達基力藝術文化基地以及太魯閣遊客中心等景點，體驗歷史建築、人文風情與自然美景，並增加東大門夜市景點。

自然美景、文化探索 逛東大門夜市

日籍女星大久保麻梨子受邀拍攝「花蓮最划算的懶人一日遊」旅遊影片，幽默記錄搭乘三○四洄瀾東海岸線的行程亮點，創造話題，遊客不論想看山海祕境、品味在地美食，或是走訪歷史人文，都能一票搞定。

余明勲表示，十一月溫泉季即將登場，旅客可透過台灣好行輕鬆前往花東縱谷及瑞穗、安通溫泉區，響應低碳永續旅遊新趨勢，也可多加利用「台灣好行」在花蓮地區推出的限定免費搭乘優惠。

