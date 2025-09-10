為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宜蘭敬老金調高 人瑞加送金鎖片

    2025/09/10 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣重陽節敬老禮金發放對象為八十歲以上原住民及九十歲以上長者，今年初縣政府修訂「實施要點」，將原本一千二百元禮金調高至二千元，百歲人瑞從一萬二千元增至二萬元，有四四九六名長者受惠，預計十月廿九日重陽節前發放完畢。其中一○八名人瑞還可獲得衛生福利部加碼贈送的金鎖片。

    宜蘭縣今年符合資格的長者為八十歲以上原住民及九十至九十九歲縣民，共有四三八八人；另，百歲以上人瑞一○八人，以宜蘭市廿七人最多，其次為礁溪鄉、蘇澳鎮各十三人，頭城鎮、羅東鎮、冬山鄉及三星鄉各十人，五結鄉六人、員山鄉五人、壯圍鄉二人及大同鄉、南澳鄉各一人。

    宜蘭縣政府社會處表示，重陽敬老禮金，一般長者由各鄉鎮市公所依名冊協助發放，採金融帳戶撥款或發放現金，滿百歲長者由縣長或適當層級人員，前往長輩家中致贈，領取敬老禮金本人應攜帶身分證件，家屬代領須攜帶長者及代領家屬身分證件，並註明兩人關係。

    由於新北市等縣市發放對象為六十五歲以上長者，宜蘭是否有機會跟進？社會處坦言，今年敬老禮金發放總金額一○九三萬六千元，若納入六十五歲以上長者，每年預算恐需增加五千多萬元，未來視縣府財政狀況再適當研議。

