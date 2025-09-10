重陽敬老金 台中50.6萬人10/8領取

2025/09/10 05:30

〔記者蔡淑媛、張聰秋、張協昇／綜合報導〕今年農曆閏月，重陽節落在國曆十月廿九日，中彰投敬老金發放近八十七萬人，發放時間最早由彰化縣九月廿五日開跑，而台中市敬老禮金最高，六十五歲至八十九歲每人兩千元。

彰縣一般戶每人千元 南投人瑞萬元

台中市重陽敬老禮金將自十月八日起發放，採現金和匯款兩種方式，今年有五十．六萬人領取，其中六十五歲至八十九歲（含五十五歲至八十九歲原住民）每人兩千元；九十歲至九十四歲每人三千元；九十五歲至九十九歲每人五千元；百歲以上每人一萬元。

請繼續往下閱讀...

彰化縣自九月廿五日起至十月廿九日，共有廿五萬六○四人可領取，其中一般戶（年滿六十五歲及五十五至六十四歲原住民）每人一千元，福利戶包括列冊低收入戶、中低收入戶、領有身障補助或中低收入老人生活津貼者，依年齡分級，六十五至七十九歲與五十五至六十四歲原住民三千元，八○至八十九歲六千元，九十至九十九歲九千元。

南投縣重陽節敬老禮金自十月十五日起至十一月十二日發放，五十五歲至六十四歲原住民共三六一五人，每人五百元；六十五歲至九十九歲共十萬七七八四人，每人一千元；百歲以上人瑞一三五人，每位一萬元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法