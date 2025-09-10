為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    重陽敬老金 台中50.6萬人10/8領取

    2025/09/10 05:30

    〔記者蔡淑媛、張聰秋、張協昇／綜合報導〕今年農曆閏月，重陽節落在國曆十月廿九日，中彰投敬老金發放近八十七萬人，發放時間最早由彰化縣九月廿五日開跑，而台中市敬老禮金最高，六十五歲至八十九歲每人兩千元。

    彰縣一般戶每人千元 南投人瑞萬元

    台中市重陽敬老禮金將自十月八日起發放，採現金和匯款兩種方式，今年有五十．六萬人領取，其中六十五歲至八十九歲（含五十五歲至八十九歲原住民）每人兩千元；九十歲至九十四歲每人三千元；九十五歲至九十九歲每人五千元；百歲以上每人一萬元。

    彰化縣自九月廿五日起至十月廿九日，共有廿五萬六○四人可領取，其中一般戶（年滿六十五歲及五十五至六十四歲原住民）每人一千元，福利戶包括列冊低收入戶、中低收入戶、領有身障補助或中低收入老人生活津貼者，依年齡分級，六十五至七十九歲與五十五至六十四歲原住民三千元，八○至八十九歲六千元，九十至九十九歲九千元。

    南投縣重陽節敬老禮金自十月十五日起至十一月十二日發放，五十五歲至六十四歲原住民共三六一五人，每人五百元；六十五歲至九十九歲共十萬七七八四人，每人一千元；百歲以上人瑞一三五人，每位一萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播