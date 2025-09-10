中市明年度總預算「暫定版」 短差逾183億

台中市明年度推動「台中有鈣讚」，讓學童每週喝一次鮮奶。（中市府提供）

2025/09/10 05:30

月底送議會審議 歲出1974億 捷運藍線174億增幅最高

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市明年度總預算「難產」多時，昨天市政會議終於通過明年度總預算，歲入一七九○億七千餘萬元，歲出一九七四億一千五百萬餘元，歲入歲出短差一八三億四千餘萬元；市長盧秀燕表示，依法須在九月底前送明年度預算書給議會，因中央還有不少預算未核定，只通過「暫定版」預算案，也是市政會議有史以來首次通過「暫定版」總預算。

自編2.8億 補助國小及公私幼喝鮮奶

此外，盧秀燕昨也宣佈明年度自編二．八億啟動「台中有鈣讚」計畫，延續中央「班班喝鮮奶」政策，讓學童每週喝一次鮮奶；教育局長蔣偉民指出，除補助國小及公幼學童，增納補助私立幼兒園學童，總計二到十二歲就學兒童約廿三萬人受惠，將發「鮮奶券」，國小學童則搭配數位學生證，憑證或券到合作超商換牛奶。

鼓勵生育 前兩胎2萬、第三胎3萬

盧另宣布「台中愛胎萬」計畫鼓勵生育，生一胎、二胎，生育補助維持兩萬，生第三胎補助三萬、生第四胎補助四萬等依此類推；針對學校游泳池有限，僅半數學生有游泳自救能力，將編列「台中尚泳」預算補助學校增建游泳池，初期會先盤點公私立游池空間，補助學校推動游泳教育。

盧秀燕指出，明年度總預算送審時間較往年晚，主因為中央相關預算核定晚，有局處補助到九月才核定，還有很多計畫尚未確定，因議會九月底大會開議在即，須把握市政會議時間，先通過明年度總預算「暫定版」。

盧秀燕表示，明年度預算占比最多的仍是教育預算，其次是社福預算；預算增加幅度最高的是捷運藍線預算，從八十八億明年倍增到一七四億。

