台中售抵費、配餘地 標脫金額41.4億創新低

西屯逢大段二一地號，標脫單價每坪一一二萬餘元，單價最高。（記者蘇金鳳攝）

2025/09/10 05:30

173筆僅成功標脫31筆 西屯區逢大段21地號單價最高 每坪112萬餘元

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕台中市政府地政局昨天辦理水湳機場原址區段徵收區配餘地，以及十三期大慶市地重劃區、十四期美和庄市地重劃區抵費地公開標售，共一七三筆，成功標脫卅一筆，標脫總金額四十一億四千餘萬元，是近期最低；其中，鄰近水湳大巨蛋預定地、被視為此次「地王」的西屯區逢大段二一地號，標脫單價每坪一一二萬餘元，為本次單價最高。

議員批售地定高價 不利未來房市

對此，民進黨市議員陳淑華痛批，連續二次標售土地，大巨蛋附近土地都成交，達成盧秀燕炒作大巨蛋議題，也因市府標售土地訂出底價，對附近地價形成定錨效應，地價被撐在一定高點，未來房價不可能下降，不利土地及居住正義。

地政局表示，區段徵收及市地重劃皆屬自償性的土地開發事業，取得的配餘地及抵費地，依規定以公開標售方式抵付開發成本，如有盈餘，可做為各開發區公共設施管理維護費用，也將挹注公共建設。

地政局昨天辦理一七三筆配餘地及抵費地標售，是今年辦理第三次標售土地，因近來房市景況不佳，僅卅四筆土地投標，當中三筆廢標，最終卅一筆標脫，標脫率近十八％，只略高於六月標售的十七．六％，標脫率連續三次低於二成，溢價率僅一．二六％。

開發商：房市不熱絡 影響投資意願

有開發商指出，多筆投標金額與市價差不多，在於預售屋銷售市況不好，顯示房市並不熱絡，影響建商投資意願。

民進黨市議員陳俞融指出，標脫率低的結果顯示，盧市府「賣地煉金術」徹底失效，市府若繼續固執於拋售土地，不僅無法解決財政問題，更將錯失改善居住正義的契機，把這些公共資源轉作社會住宅，才能真正嘉惠市民。

地政局：重劃地較小 標脫金額低

地政局說，此次多標售重劃地，重劃地的土地原本就比較小，標價低，不像區段徵收都是大面積土地，且此次水湳部份只標脫二筆，是造成標脫總金額低的原因。

